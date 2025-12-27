Perú pide a la U y Alianza que cambien fecha de partidos contra U de Chile e Inter Miami

Lima, 27 dic (EFE).- El Gobierno de Perú pidió este sábado de manera oficial al Universitario de Deportes y al Alianza Lima, los dos equipos más populares del país, que «evalúen de manera conjunta» el cambio de fecha de sus partidos de presentación para la temporada 2026, que planean disputar en enero frente al Universidad de Chile y el Inter Miami, respectivamente.

El Ministerio del Interior (Mininter) confirmó en un comunicado que recibió las solicitudes de garantías de seguridad de ambos clubes para que las llamadas ‘Noche crema’ y ‘Noche blanquiazul’ se celebren el 24 de enero próximo en Lima.

En ese sentido, ratificó que los encuentros no se podrán disputar el mismo día y señaló que para «garantizar el desarrollo de espectáculos deportivos seguros y ordenados en beneficio de la ciudadanía», los clubes deberán evaluar «de manera conjunta alternativas de reprogramación» o alcanzar «un acuerdo consensuado respecto a la fecha de realización de dichos eventos».

El Mininter informó que ha convocado a la U y Alianza para que participen este lunes en una reunión en la que deberán presentar una «propuesta concertada que permita una evaluación integral de las condiciones de seguridad y orden público».

El miércoles pasado, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, ya había adelantado que ambos clubes tendrían que reprogramar sus partidos de presentación por un tema de seguridad.

La U, vigente tricampeón nacional, ha invitado al Universidad de Chile para jugar en el Estadio Monumental, del distrito limeño de Ate, que fue la sede de la final de la Copa Libertadores de este año, que ganó el Flamengo de Brasil.

A su vez, el Alianza Lima planea recibir al Inter Miami, que tiene entre sus figuras al astro argentino Lionel Messi y al uruguayo Luis Suárez, en el estadio Alejandro Villanueva, del distrito limeño de La Victoria.

Las medidas de seguridad en Lima se han reforzado desde octubre pasado, a raíz de la declaración de estado de emergencia para combatir al crimen organizado, que limita las concentraciones masivas de personas sin el permiso de las autoridades. EFE

