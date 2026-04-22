Perú posterga la compra de cazas F-16 a Estados Unidos

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El presidente interino de Perú, José María Balcázar, anunció el martes que postergó la compra de 24 aviones de combate F-16 a Estados Unidos y dejó el millonario contrato en manos del gobierno que asumirá en julio.

En octubre de 2024 Perú anunció que renovaría después de casi tres décadas su flota de defensa aérea con la compra de la flota de aviones de combate de última generación.

El mandatario interino de izquierda dejó el negocio bajo la responsabilidad de su sucesor, que será elegido en segunda vuelta en junio en un contexto de inestabilidad política crónica.

«Este contrato se va a postergar para que el nuevo presidente o presidenta electa sea el que termine finiquitando este tipo de compras», dijo Balcázar en declaraciones a la radio RPP.

El acuerdo entre las autoridades peruanas y representantes de la empresa norteamericana Lockheed Martin estaba previsto para ser firmado el viernes pasado en Lima, según la prensa local.

Ese mismo día el embajador de Estados Unidos en Lima, el empresario Bernardo Navarro, lanzó una advertencia en X:

«Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses (…) utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región», señaló el diplomático de origen cubano.

«No hay compra todavía», enfatizó el presidente interino, cuyo mandato finaliza el 28 de julio tras haber asumido en febrero pasado.

Además de los F-16, Perú recibió las ofertas de los modelos Rafale (Francia) y Gripen (Suecia).

En febrero pasado, un comité evaluador estatal optó por la propuesta de los F-16, aduciendo criterios técnicos y geopolíticos.

Perú posee una flota de 12 aviones Mirage 2000, según publicaciones militares especializadas.

La flota aérea de combate de Perú incluye además aviones rusos MiG-29 y bielorrusos Sukoi-27, adquiridos en 1997. La mayoría de ellos están inoperativos o en reserva.

Los peruanos elegirán presidente el 7 de junio entre la derechista Keiko Fujimori y un rival por definir.

El izquierdista radical Roberto Sánchez y el ultraconservador Rafael López Aliaga pelean voto a voto por el segundo lugar, tras una accidentada primera vuelta el 12 de abril, cuyos resultados aún están siendo procesados.

ljc/vel