Perú prepara un nuevo plan nacional de seguridad ciudadana con asesoría del FBI

3 minutos

Lima, 10 dic (EFE).- El presidente interino de Perú, José Jerí, sostuvo este miércoles una reunión de trabajo con una delegación de FBI y otros expertos en seguridad de Estados Unidos, como parte del proceso de elaboración de un nuevo plan nacional de seguridad ciudadana, informaron fuentes oficiales.

«Nuestro objetivo es dejar un plan de seguridad contundente, que proporcione acciones concretas a ejecutar, sea fácil de fiscalizar por las autoridades pertinentes y que sirva como hoja de ruta para el próximo Gobierno. Tenemos el firme compromiso de reducir la criminalidad», señaló Jerí en un comunicado difundido por la Presidencia.

El encuentro se celebró en el Palacio de Gobierno de Lima a solicitud de Jerí con el objetivo de «escuchar aportes y sugerencias para la elaboración de un nuevo plan de seguridad ciudadana», sostuvo la información oficial.

La delegación estadounidense está integrada por seis funcionarios y es encabezada por José A. Pérez, director de Operaciones del FBI.

La Presidencia destacó que los expertos «cuentan con una amplia experiencia técnica y en la aplicación de la ley, procedente del FBI, la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), y programas de policía estatales estadounidenses».

«Ha habido un mal funcionamiento estatal, con elementos que nos han traído a esta situación crítica como el control deficiente de las fronteras, bajos recursos tecnológicos y un marco normativo poco eficiente», señaló Jerí durante el encuentro.

El gobernante agregó que esa situación es la que el Gobierno de Transición, que presidirá hasta julio próximo, buscará «cambiar a partir de las reuniones» que sostendrá con los expertos.

En ese sentido, la Presidencia detalló que esta ha sido «la primera de varias reuniones consultivas» que se celebrarán durante este mes entre representantes de los ministerios de Exteriores, Interior y Defensa, así como de la Policía Nacional del Perú (PNP), con la delegación de expertos de Estados Unidos.

Afirmó que los funcionarios estadounidenses aseguraron que tienen «plena disposición» para «proveer sus conocimientos y experiencias a fin de que estos sean adaptados a la realidad peruana en el más breve plazo posible».

En la reunión en el Palacio de Gobierno también participaron el presidente del Consejo de Ministros peruano, Ernesto Álvarez; y los ministros de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela; de Defensa, César Díaz; y del Interior, Vicente Tiburcio.

Además, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola; y el presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Congreso, Alfredo Azurín. EFE

dub/fgg/eav