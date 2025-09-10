The Swiss voice in the world since 1935

Perú presenta en Londres una cartera de inversiones superior a 20.000 millones de dólares

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Londres, 10 sep (EFE).- El Gobierno de Perú presentó en Londres una cartera de inversiones superior a 20.000 millones de dólares, como parte del objetivo de ese país de atraer capital a sectores estratégicos como minería, energía, infraestructura o turismo.

Así, el Gobierno del Perú culminó en Londres la primera etapa de su XVIII gira (‘Roadshow’ Europeo 2025), para continuar hoy el viaje a Madrid, indicaron a EFE fuentes de la delegación peruana.

Durante dos días en la capital británica, más de 80 representantes del sector público y privado interactuaron con fondos de inversión y empresas que exploran oportunidades en Perú.

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, destacó que «Perú ofrece condiciones sólidas para los inversionistas: estabilidad fiscal, reglas claras e instituciones comprometidas con el desarrollo».

El ministro resaltó que en los últimos dos años se han adjudicado contratos por un total de 19.000 millones de dólares, dado que impulsar la inversión privada es prioridad para Perú.

Para Perú, la emisión de bonos de deuda, tanto públicos como privados, representa un mecanismo esencial para financiar proyectos estratégicos y sostener el crecimiento económico, según las fuentes.

Deutsche Bank ha sido un socio importante para facilitar estas emisiones, mientras que Goldman Sachs participa activamente en la colocación de instrumentos de deuda peruana, fortaleciendo la confianza de los inversionistas y contribuyendo a la estabilidad financiera del país, indicaron.

El programa de Londres incluyó un seminario sobre finanzas sostenibles y reuniones con fondos globales.

Pérez-Reyes ha subrayado la importancia de los mercados de capitales, al indicar que «la emisión de bonos de deuda, tanto públicos como privados, es crucial». EFE

vg/jac

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR