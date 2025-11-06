Perú presentará sus avances en implementación de la mitigación del cambio climático

2 minutos

Lima, 6 nov (EFE).- El Gobierno peruano, representado por el ministro del Ambiente, Miguel Espichán, presentará el viernes sus avances en la implementación de las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático, durante su intervención en la cumbre climática de líderes inaugurada este jueves en la ciudad brasileña de Belém.

Según el ministerio, además Espichán presentará la actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional con mayor ambición y sentido de urgencia-

Participará también en la sesión sobre los diez años del Acuerdo de París: Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional y financiamiento.

En este punto, el titular peruano resaltará «el compromiso y la participación multisector, multinivel y multiactor en la implementación de las acciones frente a dicho fenómeno global».

De esta forma, Perú reafirma su compromiso con la acción climática global y la construcción de un futuro sostenible, subrayó el Ministerio del Ambiente.

El encuentro de líderes de la COP30 se extenderá hasta este viernes y constará de una sesión plenaria y tres mesas de trabajo temáticas: clima y naturaleza, transición energética y revisión del Acuerdo de París.

Entre los dirigentes que participan figuran Gabriel Boric (Chile), Gustavo Petro (Colombia), Emmanuel Macron (Francia), Friedrich Merz (Alemania), Pedro Sánchez (España), Keir Starmer (Reino Unido), Luís Montenegro (Portugal) y Ahmed al Sharaa (Siria), según informaron fuentes oficiales brasileñas.

Habrá dos ausencias destacadas: los presidentes de China, Xi Jinping, y de Estados Unidos, Donald Trump, máximos representantes de los dos países más contaminantes del mundo y quienes declinaron la invitación del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para acudir a Belém.EFE

mmr/acm