Perú prevé producir hidrógeno verde en costa sur con inversión de 540 millones de dólares

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Lima, 10 jun (EFE).- Perú prevé desarrollar su primer terminal especializado en hidrógeno verde en la costa sur del país, dentro de la región de Arequipa, donde se encuentran los mayores parques de energía solar en el territorio peruano, con una inversión contemplada de 540 millones de dólares.

El Gobierno Regional de Arequipa resaltó en un comunicado que la Autoridad Portuaria Nacional (APN) de Perú otorgó a la empresa Horizonte de Verano la habilitación para desarrollar este terminal, que contempla amarraderos marítimos, tuberías subacuáticas, sistemas de almacenamiento de amoníaco verde y una planta desalinizadora.

El proyecto integral permitirá producir hidrógeno y amoníaco verde utilizando exclusivamente energía solar y eólica, con la infraestructura necesaria para que pueda ser exportado hacia mercados internacionales.

El proceso empleará agua de mar desalinizada y aire para generar combustibles libres de emisiones de dióxido de carbono, lo que contribuirá a los objetivos globales de descarbonización y transición energética, señaló el gobierno regional.

La iniciativa, que representa uno de los proyectos energéticos más innovadores actualmente en Perú, se desarrollará en cinco etapas y prevé una inversión inicial de 120 millones de dólares, con el comienzo de operaciones proyectado hacia finales de 2029.

La habilitación de esta iniciativa fue posible gracias al trabajo articulado entre el sector privado, la asociación H2 Perú y el Gobierno Regional de Arequipa, que desde 2025 brinda acompañamiento técnico y promueve condiciones favorables para el desarrollo de inversiones vinculadas a las energías renovables.

«El hidrógeno verde representa una oportunidad histórica para diversificar la economía regional y posicionar al Perú como proveedor de combustibles limpios para el mundo», señaló en el comunicado el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez.

«Arequipa cuenta con condiciones excepcionales para liderar esta transición energética y atraer inversiones que generen empleo, innovación y desarrollo sostenible”, destacó.

En paralelo, la región de Arequipa impulsa una de las iniciativas energéticas más ambiciosas del continente: una Planta de Hidrógeno Verde bajo la modalidad de Proyecto en Activos, con una inversión estimada de 2.500 millones de dólares.

La propuesta contempla un componente energético en Santa Rita de Siguas sobre un área de 5,000 hectáreas y un componente industrial en Matarani, en un terreno de 161 hectáreas inscrito a nombre del Gobierno Regional.

El proyecto prevé una producción anual de 80.000 toneladas de hidrógeno verde destinadas al mercado nacional y a la exportación. EFE

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