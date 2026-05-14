Perú proclamará el domingo los resultados de la primera vuelta de las presidenciales

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Lima, 14 may (EFE).- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú anunció este jueves que la proclamación de los resultados de las elecciones presidenciales se realizará el próximo domingo, fecha en la que se anunciarán oficialmente los dos candidatos que pasarán a la segunda vuelta del 7 de junio.

En un pronunciamiento junto al jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el presidente del JNE, Roberto Burneo, dijo que «se pasará a proclamar las fórmulas presidenciales que pasarán a la segunda vuelta el domingo 17 en horas de la mañana».

Por tanto, la proclamación de los resultados de la primera vuelta tendrá lugar más de un mes después de la votación del pasado 12 de abril.

Burneo afirmó que el proceso electoral sigue en curso y resaltó el esfuerzo de los sesenta Jurados Electorales Especiales (JEE) dado que «por primera vez, se está realizando el recuento de voto» en un proceso electoral de Perú, en forma «pública y transparente».

«Entendemos la expectativa y preocupación que existe en la ciudadanía, por eso estamos actuando con absoluta transparencia», remarcó Burneo.

«El JNE está trabajando sin pausa para dar cumplimiento a cada una de las etapas del proceso electoral», expresó el presidente de la máxima entidad electoral, quien remarcó el compromiso «inquebrantable» del máximo tribunal electoral de que «la voluntad de las urnas se respete».

Con el escrutinio al 99,98 %, la candidata derechista Keiko Fujimori reúne el 17,17 % de votos válidos, seguida por el izquierdista Roberto Sánchez con 12,03 %, con lo cual ambos son los virtuales candidatos para la segunda vuelta de junio próximo.

En tercer lugar, con unos 20.000 votos menos que Sánchez, queda el ultraderechista Rafael López Aliaga, con el 11,98 %.

El pleno del JNE informó, en un pronunciamiento leído por una portavoz, que estaban pendientes las proclamaciones de resultados de 13 jurados descentralizados, los cuales tendrán hasta el sábado 16 para terminar con esa etapa.

Agregó que las miles de actas de votación con observaciones han sido resueltas, se procedió al recuento de votos en los casos pertinentes, las apelaciones fueron resueltas por el JNE y que los JEE devolvieron las actas observadas para incluir esa información en el cómputo final.

El proceso electoral de los pasados 12 y 13 de abril sufrió demoras en el inicio de la votación de varias horas en muchas mesas, especialmente en Lima y en Estados Unidos, que provocaron denuncias de un presunto fraude por parte del candidato ultraconservador Rafael López Aliaga, que reclamó una auditoría antes de proceder con la proclamación de los resultados finales. EFE

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