Perú prorroga emergencia en 581 distritos ante «peligro inminente» causado por lluvias

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Lima, 8 may (EFE).- El Gobierno de Perú extendió por 60 días la declaración de estado de emergencia en 581 distritos de 21 departamentos del país ante el «peligro inminente» causado por la caída de lluvias intensas en esas localidades, informaron fuentes oficiales.

La medida, que fue oficializada mediante cuatro decretos supremos publicados este viernes en el diario oficial El Peruano, comprende a distritos de los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco y Huancavelica y Huánuco.

Además, de Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

La Presidencia peruana aseguró que esta prórroga «permitirá continuar con la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, para la reducción de los riesgos y la respuesta y rehabilitación que correspondan».

Las acciones deberán ser ejecutadas por los gobiernos regionales y locales, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), ministerios del Gobierno e instituciones públicas y privadas.

Según las resoluciones, la decisión de ordenar esta ampliación de la emergencia se tomó después de recibir reportes del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) que alertaron del «peligro inminente» y la necesidad de culminar acciones de prevención, respuesta y rehabilitación en las zonas afectadas.

Esos informes también remarcaron que la capacidad de respuesta de los gobiernos locales y regionales «continúa sobrepasada», por lo que es necesaria la intervención directa del Gobierno nacional.

El último reporte oficial del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señaló que el Indeci indicó que durante marzo pasado se produjeron 1.576 emergencias causadas por fenómeno naturales en el país.

De estas, 1.126 fueron generadas por lluvias intensas, 130 por deslizamientos, 71 por erosiones y vientos fuertes, 49 por derrumbes de cerros, 44 por inundaciones, 43 por huaicos (aludes), 31 por bajas temperaturas, 7 por tormentas eléctricas, 2 por marejadas y una por sismo y sequía, en cada caso.

Desde inicios de este año, y hasta abril pasado, un total de 87 personas fallecieron, 3 fueron reportadas como desaparecidas y 32.215 resultaron damnificadas por efecto de las intensas lluvias registradas en las regiones del país, de acuerdo con datos del Indeci.

Las precipitaciones también provocaron, hasta ese momento, la destrucción de 1.720 viviendas y dejaron inhabitables otras 13.352, además de causar la perdida de 31.099 animales y de 4.418,60 hectáreas de cultivos, según la información oficial. EFE

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