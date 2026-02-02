Perú puede haber exportado en 2025 casi diez veces más que en 2002, señala ministra

3 minutos

Lima, 2 feb (EFE).- Perú espera que su cifra exportadora al cierre de 2025 haya llegado a 89.000 millones de dólares, una cifra casi diez veces superior a lo que exportaba en 2002, afirmó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera.

«A noviembre del año pasado ya estábamos con 79.000 millones de dólares en exportaciones. Cerraríamos ese año en 89.000 millones de dólares, casi diez veces más de lo que exportábamos el 2002», detalló Mera en declaraciones al diario oficial El Peruano.

La ministra agregó que la Política Nacional de Comercio Exterior al 2040 proyecta que las exportaciones alcancen los 140.000 millones de dólares durante ese último año y asegurar que la oferta exportable peruana «se constituya no solamente por materia prima o insumos básicos, sino también por productos más sofisticados, bienes con valor agregado».

«En esa línea seguimos fortaleciendo la cadena de la agroexportación, pero también consolidamos otras líneas productivas como la manufactura diversa y el comercio de servicios, en que hay un potencial importante por aprovechar», acotó.

Mera consideró que, por ese motivo, la política de comercio exterior al 2040 es «un hito importante» y destacó que los planes nacionales de exportación han generado en los últimos años resultados excepcionales».

«Lo que hemos hecho, con base en ese plan, es establecer una política integral articulada con otros sectores del poder ejecutivo, gremios empresariales y la academia», sostuvo.

También indicó que «una de sus principales fortalezas» del plan es que «es el resultado de un trabajo consensuado, en que se acogen las preocupaciones y las proyecciones del sector privado». «Eso le brinda la solidez necesaria para que se mantenga a lo largo del tiempo», remarcó.

La Política Nacional de Comercio Exterior al año 2040 fue lanzada el pasado 14 de enero por el gobierno de transición de Perú, que preside José Jerí, con el objetivo de consolidar las exportaciones del país en los próximos quince años.

Durante la presentación, Mera detalló que este documento establece 5 objetivos prioritarios, 22 lineamientos y 40 servicios, orientados a mejorar el aprovechamiento de los acuerdos comerciales y optimizar la logística y facilitación del comercio.

Estas pautas también buscan fortalecer la oferta exportable con mayor valor agregado y posicionar a Perú a nivel internacional como un proveedor competitivo de productos sostenibles y de alta calidad, según indicó Mera, para quien esta hoja de ruta «marca el norte de un sector que dinamiza la economía del país».

La política nacional también estará centrada en promover el fortalecimiento de capacidades del sector, con el objetivo de lograr superar las 4.000 empresas consolidadas que puedan sostener sus exportaciones al menos por cinco años consecutivos.

Además, busca aumentar de 3.200 millones de dólares a 6.200 millones de dólares las exportaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) peruanas.

En sus declaraciones a El Peruano, Mera destacó que Perú tiene actualmente 23 acuerdos comerciales que le permiten ser socio «de las 58 economías más importantes del mundo», donde sus productos «pueden llegar con beneficios arancelarios y, en muchos casos, con arancel cero».

«Esto nos ofrece una ventaja competitiva frente a otros países que también tienen productos similares o equivalentes a los nuestros», concluyó. EFE

dub/fgg/nvm