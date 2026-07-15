Perú ratifica el Acuerdo de Libre Comercio con Hong Kong firmado en 2024

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Lima, 15 jul (EFE).- El gobierno de Perú ratificó el Acuerdo de Libre Comercio firmado con Hong Kong en 2024 en el marco de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) en Lima, así como la Carta Paralela sobre Servicios Profesionales, según un decreto supremo publicado este miércoles en el diario oficial El Peruano.

La norma precisó que la ratificación interna de los acuerdos con Hong Kong es conveniente a los intereses del Perú, y que contribuirá a la consolidación de la presencia del país andino en la región Asia Pacífico, además de otorgar múltiples oportunidades a los exportadores peruanos de bienes y de servicios.

El acuerdo firmado incluye compromisos sobre comercio transfronterizo de servicios, mediante los cuales las empresas peruanas podrán exportar servicios a Hong Kong sin que se les exija una presencia en dicha economía, lo cual beneficia a rubros como diseño, servicios empresariales, aplicaciones, entre otros.

Asimismo, en las disposiciones sobre servicios financieros se garantiza un marco estable y sin restricciones, alentando a las empresas de capital hongkonés, como bancos o empresas de seguros, a que inviertan en el Perú, según destacó la agencia estatal Andina.

Respecto a la exportación de bienes, Hong Kong se compromete a aplicar de forma indefinida el arancel cero para las exportaciones de origen peruano.

De esa manera, los operadores económicos peruanos tendrán certeza, predictibilidad y ventaja cuando exporten a ese destino.

Al momento de la firma del acuerdo, el jefe del ejecutivo hongkonés, John Lee Ka-Chiu, dijo que era el noveno acuerdo de libre comercio que firma Hong Kong y comprende un «compromiso de liberalización y facilitación que va mucho más allá de los asumido en la Organización de Libre Comercio».

Manifestó que ofrece «un enfoque valioso y estratégico para ambas economías» y que, tras su suscripción, ambos países podrán emprender ahora las negociaciones para un acuerdo de protección de la inversión.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú detalló en ese momento que el acuerdo incluye 14 capítulos, con temas relacionados a acceso a mercados, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, comercio de servicios, comercio electrónico, inversión, cooperación, facilitación del comercio, entrada temporal de personas de negocios, entre otros.

En 2023, Hong Kong fue el tercer destino de las exportaciones no tradicionales de Perú hacia Asia y, en los últimos cinco años, el comercio bilateral registró una balanza comercial positiva para las exportaciones peruanas.

Las exportaciones peruanas a Hong Kong ese mismo año alcanzaron los 266 millones de dólares, un incremento de casi 1,5 % frente al año anterior, y entre los principales productos peruanos exportados estuvieron los arándanos, uvas, paltas (aguacates), harina de pescado, erizos de mar, zinc, cobre, y prendas de vestir.EFE

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