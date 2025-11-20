Perú realiza pruebas de polígrafo a personal de prisiones para fortalecer seguridad

2 minutos

Lima, 20 nov (EFE).- El Gobierno de Perú anunció este jueves que han comenzado las pruebas de «confiabilidad» a través del polígrafo a trabajadores de prisiones del país, una medida aprobada en el marco del estado de emergencia decretado en Lima y la provincia portuaria del Callao por el auge del crimen organizado, informó el presidente interino del país, José Jerí.

«Hoy se inician las pruebas de polígrafo al personal del Inpe (Instituto Nacional Penitenciario). Las Unidades de Credibilidad del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) inician el proceso de evaluación de credibilidad. Iniciamos en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho, teniendo previsto realizar 73 evaluaciones por día», indicó Jerí en la red social X.

Esta disposición de utilizar el popularmente conocido como detector de mentiras inició en la cárcel más grande del país, el penal de Lurigancho, ubicado en el este de la capital.

Del mismo modo, el Inpe agregó que esta medida iniciada este jueves está a cargo de las Unidades de Credibilidad del Servicio de Inteligencia Nacional tiene el objetivo de detectar irregularidades que ponen en riesgo el control de las cárceles y afectan a la seguridad ciudadana.

«El Inpe rechaza enérgicamente cualquier acto de corrupción y reconoce a los servidores penitenciarios que con integridad y honradez trabajan en la seguridad de los penales», agregó la autoridad penitenciaria.

Esta medida fue anunciada de manera oficial en un decreto supremo que establece las condiciones del estado de emergencia declarado hace un mes por el Gobierno de transición.

La norma detalla que el Sistema de Inteligencia Nacional realizará las pruebas de confiabilidad al personal del Instituto Nacional Penitenciario, así como a otros servidores o funcionarios que determine el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), conforme a los criterios y procedimientos establecidos en el propio decreto.EFE

pbc/fgg/cpy