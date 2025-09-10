The Swiss voice in the world since 1935

Perú rechaza ataque de Israel en Catar y reitera llamado al cese de hostilidades en Gaza

Lima, 10 sep (EFE).- El Gobierno de Perú expresó este miércoles su «rechazo y profunda preocupación» por el ataque perpetrado por Israel a territorio del Estado de Catar, donde se encontraba una delegación negociadora del grupo islamista Hamás, al asegurar que este atentado pone en peligro la paz y seguridad internacionales, así como vulnera el derecho internacional.

En un comunicado difundido por la cancillería, Perú reafirmó su permanente respeto al derecho internacional y a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, sobre el respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados.

Asimismo, exhortó a garantizar la seguridad de las poblaciones civiles.

La nación suramericana reiteró su llamado a todas las partes a que cesen de inmediato las hostilidades en la Franja de Gaza y «se evite todo escalamiento militar», que pueda conllevar consecuencias no deseadas para la estabilidad regional y la seguridad internacional.

El ataque de Israel del martes es el primero que ejecuta sobre suelo catarí, donde se encuentra la mayor base militar estadounidense en Oriente Medio, y buscaba matar a los miembros de la delegación negociadora de Hamás mientras estaban en una reunión discutiendo la última propuesta estadounidense para la tregua en Gaza.

Hamás ha dicho que cinco de sus miembros murieron en el ataque, aunque ninguno de ellos formaba parte de su delegación negociadora, y el bombardeo también se ha cobrado la vida de un miembro de las fuerzas de seguridad cataríes.

Por su parte, Catar condenó «enérgicamente» esta acción de Israel, que tildó de «ataque criminal» y «una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales», al tiempo que dijo que están «llevando a cabo investigaciones al más alto nivel y se anunciarán más detalles tan pronto como estén disponibles».EFE

