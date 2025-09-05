Perú rechaza crear una nueva reserva para indígenas en aislamiento voluntario en Amazonía

Lima, 5 sep (EFE).- Una comisión de distintas autoridades e instituciones de Perú rechazó la propuesta de crear una nueva reserva indígena en el país destinada a la protección de pueblos indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial (PIACI) en la Amazonía peruana.

Con 8 votos en contra y 5 votos a favor, la Comisión Multisectorial para PIACI negó la categorización de la Reserva Indígena Yavarí-Mirín se había propuesto desde 2003 con una extensión de más de 1,3 millones de hectáreas en el límite fronterizo con Brasil de la región de Loreto, la más extensa de Perú.

La reunión estuvo liderada por el Ministerio de Cultura de Perú, con la ausencia de los delegados del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud.

Contrarios a la resolución, votaron el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y el Ministerio de Defensa de Perú, así como el Gobierno Regional de Loreto, y las municipalidades de Maynas, Requena, Mariscal Ramón Castilla, responsables del territorio afectado.

Cinco estados indígenas afectados

Esta decisión, deja en situación de vulnerabilidad a los pueblos indígenas matsés, matis, korubo, kulina pano y flecheiro/tavakina, reconocidos por el Estado desde 2018, y habitantes de este territorio.

La solicitud de reserva indígena fue presentada por la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) en 2003, y recibió calificación favorable en 2013, obteniendo el reconocimiento legal de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) en 2018.

Sumado a veinte años de espera, la solicitud incluía cientos de evidencias documentadas que confirman la presencia de estos pueblos, reunidas en el Estudio Previo de Reconocimiento y el Estudio Adicional de Categorización, con testimonios directos, imágenes satelitales y estudios complementarios elaborados por organizaciones e instituciones especializadas.

La congresista de izquierda Ruth Luque denunció la negativa en sus redes sociales, en un mensaje en su cuenta de X donde señaló la votación como “una reunión en la que claramente se ha evidenciado que el Gobierno actual de (la presidenta) Dina Boluarte nunca quiso esta categorización”.

“La decisión del gobierno afecta la vida de los PIACI”, expuso la congresista. “Siendo un país donde vive población indígena amenazada por economías ilegales, la decisión ayer por el estado solo puede llamarse de traición a los pueblos indígenas y al país”, apuntó.

Un territorio amenazado

El pasado agosto, en vista a la reunión decisiva, ORPIO y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) informaron que el territorio ya cumplía todos los procesos y requisitos para ser reconocido como reserva a falta del anuncio oficial del Estado.

Además, la organización de pueblos indígenas advirtió que la demora abría la puerta a “concesiones forestales, exploraciones petroleras y ocupaciones ilegales», habiéndose registrado más de 95.000 alertas de deforestación en la zona en los últimos dos años.

Esta amenaza se veía además agravada con la pérdida acelerada de cobertura boscosa, de al menos 436 hectáreas de bosque en el área entre 2001 y 2024. “Estamos ante un gobierno que avala la depredación y desprecia la vida de los peruanos”, concluyó en su denuncia la congresista. EFE

