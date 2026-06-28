Perú recibe 100.000 vacunas para proteger recién nacidos ante complicaciones respiratorias

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Lima, 28 jun (EFE).- Perú ha recibido 102.400 dosis de la vacuna contra el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) para proteger a las gestantes y dar inmunidad a los recién nacidos en la etapa más vulnerable cuando se desarrollan complicaciones respiratorias, informaron este domingo fuentes oficiales.

El Ministerio de Salud (Minsa) señaló que recibió el lote de vacunas a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), lo que permitirá «un importante avance en la estrategia nacional de inmunizaciones, para enfermedades prevenibles por vacunación y fortalece el Esquema Nacional de Inmunizaciones».

«Con la llegada de esta vacuna para gestantes reforzamos una estrategia integral que permitirá disminuir formas graves de la enfermedad y evitar hospitalizaciones, apostando por la prevención como la mejor inversión en salud pública», destacó al respecto el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco.

El Minsa precisó que la vacuna contra el VRS se administra entre las 32 y 36 semanas de gestación, para que la madre transfiera anticuerpos protectores al bebé antes del nacimiento.

Añadió que la llegada de estas dosis complementa la estrategia impulsada por el Minsa para enfrentar el VRS, que incluye también las 79.075 dosis del anticuerpo monoclonal Nirsevimab que llegaron al país el pasado 24 de junio. EFE

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