Perú recibe 225.000 dosis de la vacuna contra el dengue, como prevención ante El Niño

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Lima, 30 jul (EFE).- Perú recibió este jueves un primer lote de 225.000 dosis de la vacuna contra el dengue para fortalecer la inmunización de la población en regiones del norte y la selva del país, como una de las medidas de prevención sanitaria ante la llegada del fenómeno climatológico El Niño.

El ministro de Salud, Luis Dyer, recibió el primer lote de vacunas contra la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, al cual se sumará la próxima semana otro lote de 219.780 dosis, a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares).

Dyer dijo que hoy se inicia «una nueva etapa poniendo la salud de los peruanos en el primer lugar».

«El dengue no espera y nosotros tampoco; por eso actuamos con prevención, porque cada vacuna significa una oportunidad para evitar hospitalizaciones, casos graves y salvar vidas», expresó la autoridad.

Las vacunas estarán destinadas a las regiones priorizadas, que son las amazónicas Loreto y Ucayali, así como las norteñas Piura y Tumbes para fortalecer la inmunización contra el dengue a niños y adolescentes de 10 a 20 años, por su mayor vulnerabilidad frente al contagio y a las complicaciones asociadas al dengue.

«Quiero hacer un llamado a los padres de familia: cuando las vacunas lleguen a sus regiones, completen las dos dosis. Las vacunas son seguras, gratuitas y son nuestra mejor herramienta para proteger a proteger a nuestros niños y adolescentes», manifestó Dyer.

El territorio de Perú puede soportar en los próximos días temperaturas de hasta 36 grados centígrados, a pesar de que el país se encuentra en pleno invierno austral y cuando se anuncia el inminente impacto de los fenómenos climáticos de El Niño Costero y el Niño en el Pacífico ecuatorial.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el miércoles un aviso de nivel de peligro «extremo» del 30 de julio al 1 de agosto, en el que señaló que se prevén temperaturas máximas de entre 30 y 36 grados en la costa norte.

Las temperaturas máximas variarán entre 24 y 30 grados en la costa central y entre 23 y 30 grados en la costa sur, agregó el reporte.

El aviso meteorológico señaló que también se esperan temperaturas máximas entre 18 y 32 grados centígrados en la sierra norte, entre 14 y 28 grados en la sierra central y entre 13 y 29 grados en la sierra sur.EFE

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