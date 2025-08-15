Perú recupera cinco fardos funerarios «de élite» de la cultura prehispánica de lambayeque
Lima, 15 ago (EFE).- Cinco fardos funerarios de individuos de la élite de la cultura prehispánica lambayeque fueron encontrados en el complejo arqueológico de Túcume, un importante centro con numerosas pirámides en el norte de Perú, según anunció en un comunicado el Ministerio de Cultura peruano.
Los restos fueron descubiertos en las huacas de Las Abejas y Los Gavilanes, durante la presente temporada de investigaciones del sitio arqueológico, y se suman a los 56 fardos desenterrados desde 2017 hasta la actualidad.
En total, los cuerpos corresponden a 61 entierros de adultos, jóvenes y niños.
La directora del Museo de Sitio Túcume, Bernarda Delgado Elías, indicó que entre los restos encontrados destacan los de un niño de entre dos y tres años, junto a “fina cerámica y joyas de piedra, madera y metal, que evidencian su alto linaje y resultan de gran importancia para comprender el patrón funerario de Túcume”.
Conocido como las Pirámides de Túcume, el área arqueológica remonta sus inicios alrededor del siglo X, y su abandono coincide con la conquista española en el siglo XVI, convirtiéndose en una síntesis de miles de años de ocupaciones de distintas civilizaciones que habitaron el norte de Perú. EFE
lag/fgg/amg