Perú reduce en un 5,8 % sus cultivos de coca en 2025, al registrar 84.546 hectáreas

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Lima, 17 jul (EFE).- La superficie de cultivos de coca en Perú, segundo mayor productor mundial de cocaína después de Colombia, disminuyó en un 5,8 % en 2025, reveló este viernes el Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca, al registrar 84.546 hectáreas cultivadas, a diferencia de las 89.755 hectáreas del 2024.

El presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Hugo Begazo de Bedoya, presentó el informe anual, que debe servir como «instrumento de gobernanza», orientar políticas públicas y fortalecer la cooperación internacional frente a esta amenaza.

Entre 2022, cuando el país andino alcanzó su pico de máximo cultivos de coca, y 2025, la superficie cultivada con coca se redujo en 10.462 hectáreas, al pasar de 95.008 a 84.546 hectáreas. EFE

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