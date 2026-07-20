Perú reduce los cultivos de coca por tercer año consecutivo

afp_tickers

Compartir

1 minuto

Perú, el segundo productor mundial de cocaína, redujo sus cultivos de coca por tercer año consecutivo, al registrar en 2025 una contracción interanual de 5,8%, reveló un informe presentado este viernes por la estatal Comisión Nacional para el Desarrollo y la Vida sin Drogas (Devida).

La superficie total cultivada se situó en 84.546 hectáreas, frente a las 89.755 hectáreas de 2024, lo que representa una reducción de 5.209 hectáreas, indicó el reporte de Devida.

«Es una noticia muy importante para el Perú, pero no es triunfalista (…). Estamos pidiendo que nuestras metas tengan que ser más altas, son muy bajas», dijo el presidente de Devida, Hugo Begazo, a la prensa extranjera.

Los sembradíos de esta planta, que también tiene usos tradicionales, tuvo un pico histórico en 2022 con más de 95.000 hectáreas.

Según el informe, la caída consecutiva de los cultivos entre 2022 y 2025 representa unas 94 toneladas de cocaína que dejaron de producirse, equivalentes a unas 378 millones de dosis.

Perú, junto con Colombia y Bolivia, está entre los principales productores de cocaína en el mundo, según Naciones Unidas.

Las autoridades peruanas estiman que el país produce alrededor de 400 toneladas anuales de esta droga.

cm/gta/cjc