Perú reglamenta el uso de la IA, para promover el desarrollo económico y social del país

Lima, 10 sep (EFE).- El Gobierno de Perú aprobó el reglamento de la ley que promueve el uso de la Inteligencia Artificial (IA), con el objetivo de promover el desarrollo económico y social del país, informaron este miércoles fuentes oficiales.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) señaló que la norma establece el marco legal para el desarrollo, implementación y uso de estos sistemas en la nación andina, tras la aprobación, en julio de 2023, de la Ley 31814, que promueve la IA.

El reglamento establece que la PCM, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, es la autoridad técnico-normativa nacional en materia de IA, y responsable de supervisar el cumplimiento de las nuevas normas.

Además, deberá promover estándares, lineamientos y buenas prácticas «que aseguren confianza digital y bienestar social», y fomentar la participación de «actores clave», como organizaciones del sector privado, la sociedad civil y la academia.

La norma dispone que la PCM impulsará acciones a través del Centro Nacional de Innovación Digital e Inteligencia Artificial (Cnidia) para que las entidades públicas, academia y empresas puedan diseñar y entrenar sistemas de IA de forma segura.

Incluye, además, el uso de un entorno de experimentación que permita impulsar la innovación mediante soluciones basadas en IA «con un enfoque centrado en la dignidad humana» y que genere «un impacto estratégico para el país».

El reglamento contempla la alfabetización y formación de competencias en IA desde la educación básica regular hasta la superior, así como la formación de docentes y la creación de laboratorios de investigación y desarrollo en universidades y centros de innovación para competir en la economía digital global.

En ese sentido, establece mecanismos de transparencia algorítmica, supervisión humana en sistemas de alto riesgo en sectores como salud, educación, justicia, finanzas y acceso a programas y servicios básicos.

Además, auditorías de seguridad y un enfoque de protección de datos personales desde el diseño de los sistemas basados en IA, para evitar su uso indebido en prácticas como manipulación de decisiones, vigilancia masiva sin base legal o discriminación algorítmica.

La PCM aseguró que este reglamento «posiciona al Perú como pionero regional en fortalecer el ecosistema digital ético y responsable» y refleja el compromiso para garantizar que la IA «se convierta en una herramienta estratégica para el crecimiento económico, la modernización del Estado y el bienestar de la ciudadanía».

«De esta manera, el Perú se coloca a la vanguardia en la región al contar con un marco normativo que consolida el ecosistema digital responsable en el país, garantizando su uso seguro, ético y responsable, en línea con los principios de respeto a los derechos humanos, seguridad, ética, transparencia, supervisión humana, responsabilidad, sostenibilidad e inclusión», remarcó. EFE

dub/rrt