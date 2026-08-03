Perú repatria diez connacionales que fueron damnificados por los terremotos en Venezuela

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Lima, 3 ago (EFE).- Diez peruanos, entre ellos dos niños, que resultaron damnificados por los devastadores terremotos de Venezuela, en junio pasado, regresaron este lunes al Perú en un avión militar y fueron recibidos en el terminal aéreo por la presidenta Keiko Fujimori y varios ministros de Estado.

Los peruanos repatriados se encontraban en una situación de vulnerabilidad en Venezuela, tras los terremotos que dejaron más de 4.000 personas fallecidas al igual que miles de viviendas destruidas, y lograron concretar su retorno después de que Perú reanudó los servicios consulares en ese país, que estaban suspendidos desde 2024.

La mandataria peruana recibió a los retornantes al salir de la nave de la Fuerza Aérea del Perú, quienes llegaron con niños y adultos mayores, después de pasar por un control sanitario y migratorio.

El ministro peruano de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, explicó a la prensa que los servicios consulares en Venezuela «recién han abierto hace una semana», pero están «listos para contactar a todos los peruanos que estén en una situación difícil», con el fin de actuar «bien y rápido».

Espá añadió que el grupo que retornó este lunes tenía «el interés, el deseo y la necesidad de regresar al Perú» y que seguirán atentos a cualquier necesidad adicional para poder atenderlos.

La repatriación se realizó en la misma nave que el domingo llevó a Venezuela a tres venezolanos expulsados de Perú después de haber cumplido sus condenas por tenencia ilegal de armas y que tenían vínculos con la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

El canciller Espá declaró que se trata de «el inicio de las expulsiones, tenemos que ser muy firmes, estas personas están requisitoriadas (buscadas por la justicia) y tienen que responder por los crímenes que han cometido en Venezuela».

El alto funcionario remarcó que «las expulsiones de los delincuentes de alta peligrosidad van a continuar, esto es el inicio de una mano firme» en el país, que atraviesa en los últimos años una ola de crimen organizado en las ciudades más grandes del país andino.

Por su parte, el ministro de Defensa de Perú, Rafael Belaúnde, aseguró que las Fuerzas Armadas realizarán un «control estricto de nuestras fronteras» para evitar que «estas lacras criminales infecten nuevamente nuestro país».

Belaúnde indicó que ese tema estará incluido en el paquete de facultades legislativas que solicitará Fujimori al Parlamento en los próximos días. EFE

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