Perú reporta que sismo del sábado dejó cinco muertos, 32 heridos y 350 damnificados

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Lima, 19 jul (EFE).- El sismo de magnitud 5,1 y un réplica de 3,7 el sábado dejó un total de cinco fallecidos, 32 personas heridas, 350 damnificados y 120 afectados, además de numerosos daños materiales en la región de Junín, en el centro de Perú, informó este domingo el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Un reporte complementario del organismo corrigió la cifra de fallecidos ofrecida en un primer momento por el Indeci, que había indicado que las víctimas mortales eran seis.

La última información precisó que el sismo afectó a las provincias de Chupaca y Huancayo, en Junín, específicamente a los distritos de Chongos Bajo, San Juan de Iscos, Ahuac, Huancayo, Chupuro, Huayucachi, Viques y Huacrapuquio.

Todas las víctimas mortales, indicó, se produjeron en Chongos Bajo y se trató de tres hombres y dos mujeres, entre ellas dos adultos mayores y un joven de 17 años.

El reporte también señaló que un total de 52 viviendas fueron destruidas, 27 quedaron inhabitables, y otras 37 fueron afectadas por los movimientos telúricos.

Además, fueron afectadas tres instituciones educativas, tres establecimientos de salud, un templo religioso y una infraestructura considerada patrimonio cultural, además de mil metros de carretera y un porcentaje menor de la red de energía eléctrica, que quedó fuera de servicio.

El primer movimiento, de magnitud 5,1 se registró a las 21:24 hora local del sábado (2:24 GMT del domingo), con epicentro a siete kilómetros al sur de Chongos Bajo y una profundidad de 24 kilómetros, mientras que, 17 minutos después, se reportó una réplica de magnitud 3,7, con un epicentro a catorce kilómetros al sur de la misma localidad y una profundidad de 18 kilómetros.

Este domingo, el presidente interino de Perú, José María Balcázar, afirmó que su Gobierno estaba «actuando con rapidez» para atender la emergencia causada por los sismos y que el primer ministro, Luis Arroyo, y el ministro de Defensa, Amadeo Flores, viajaban a Junín para coordinar la atención y la entrega de ayuda de emergencia a los afectados.

A su turno, en un mensaje publicado en la red social X, la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, lamentó «profundamente las consecuencias del sismo» y expresó sus «más sentidas condolencias a los familiares de las personas fallecidas» y su solidaridad «con quienes han resultado afectados».

Fujimori saludó las acciones de la PCM y exhortó al Gobierno a que siga «desplegando todos los esfuerzos y se adopte las medidas inmediatas que sean necesarias para proteger a la población, atender a los afectados y brindar apoyo oportuno a las familias damnificadas». EFE

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