Perú retorna al club de países con elecciones de resultado demorado

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Madrid, 5 may (EFE).- La demora en la proclamación de los resultados finales de la primera vuelta de los comicios presidenciales del 13 de abril en Perú han llevado de nuevo al país a una significativa lista de elecciones desde principios de siglo con un fuerte retraso en el anuncio de los vencedores.

Esta es una relación de procesos electorales cuyos resultados tardaron más en conocerse tras efectuarse las correspondientes consultas:

ESTADOS UNIDOS, 2000.- La elección presidencial entre George W. Bush y Al Gore pasó a los libros de historia por el recuento en Florida.

Los resultados oficiales finales tardaron más de un mes en conocerse -36 días-, tras un intenso recuento parcial de votos en ese estado y la decisión final del Tribunal Supremo en el caso Bush v. Gore. La diferencia se redujo a cientos de votos, lo que desencadenó múltiples recuentos y una cascada de impugnaciones judiciales centradas en la validez de algunas papeletas y de los procedimientos de recuento. Finalmente, Bush tomó posesión el 20 de enero de 2001.

MÉXICO, 2006 .- Las elecciones presidenciales mexicanas de 2006 fueron oficialmente las más competidas en la historia del país. El candidato declarado ganador por el Tribunal Electoral fue Felipe Calderón, con una diferencia de apenas el 0,56 % de los votos sobre Andrés Manuel López Obrador.

El Instituto Federal Electoral no pudo otorgar el triunfo a ninguno de los candidatos en la jornada electoral, lo que abrió un compás de espera inédito en el país. El Tribunal Electoral no proclamó resultado definitivo hasta el 5 de septiembre, más de dos meses después de la votación del 2 de julio.

ZIMBABUE, 2008 .. La elección presidencial zimbabuense de marzo de 2008 fue un caso de demora interesada. El régimen de Robert Mugabe retuvo los resultados oficiales durante 35 días tras la votación, en lo que observadores internacionales y la oposición interpretaron como una maniobra para falsear el recuento, que finalmente otorgó al opositor Morgan Tsvangirai el 47,9 % frente al 43,2 % de Mugabe.

Convocada una segunda vuelta, una campaña de violencia sistemática contra la oposición forzó la retirada de Tsvangirai, dejando a Mugabe como único candidato. El proceso culminó seis meses después de la votación original con un acuerdo de reparto del poder que ningún organismo electoral internacional consideró legítimo.

AFGANISTÁN, 2009.- Las elecciones presidenciales afganas del 20 de agosto de 2009 estuvieron marcadas por denuncias de fraude y la baja participación.

Siete semanas después de la votación, la Comisión Electoral de Quejas respaldada por la ONU continuó intentando separar los recuentos fraudulentos de las papeletas válidas. En algunas provincias se contabilizaron más votos que los emitidos. El presidente Hamid Karzai fue finalmente proclamado vencedor en noviembre, tras la retirada del candidato Abdullah Abdullah de la segunda vuelta.

AUSTRIA, 2016.- El caso austriaco es único en la historia democrática occidental de posguerra. Las elecciones presidenciales se celebraron el 24 de abril de 2016, con una segunda vuelta el 22 de mayo.

Sin embargo, los resultados de esa segunda vuelta fueron anulados y una nueva votación tuvo lugar el 4 de diciembre. El Tribunal Constitucional constató que más de 77.900 votos por correo fueron contados de forma irregular, aunque sin indicios de fraude deliberado.

La repetición de la segunda vuelta se programó inicialmente para el 2 de octubre, pero fue aplazada al 4 de diciembre por el uso de sobres defectuosos con pegamento en mal estado. Desde la primera votación hasta el resultado definitivo transcurrieron siete meses.

AFGANISTÁN, 2019.- Los resultados preliminares de las elecciones presidenciales afganas del 28 de septiembre de 2019, previstos para el 19 de octubre, fueron retrasados por problemas técnicos con los dispositivos biométricos utilizados por primera vez para registrar huellas digitales y fotografías de los votantes.

La Comisión Electoral señaló dificultades para transferir la información al servidor central y un proceso lento de identificación de votos fraudulentos. El resultado final no se conoció hasta febrero de 2020, cuando Ashraf Ghani fue proclamado presidente. El candidato rival, Abdullah Abdullah, rechazó el resultado y organizó una ceremonia de investidura paralela.

PERÚ, 2021. La segunda vuelta del 6 de junio enfrentó a Pedro Castillo y Keiko Fujimori con una diferencia de apenas 44.263 votos sobre un total de más de 17,5 millones. Fujimori y sus aliados presentaron numerosas alegaciones de fraude y recursos de nulidad. El Jurado Nacional de Elecciones publicó los resultados oficiales 37 días después de la segunda vuelta. La proclamación de Castillo como presidente electo no llegó hasta el 19 de julio.

HONDURAS, 2025.- Nasry Asfura fue declarado presidente de Honduras a finales de diciembre de 2025 tras esperar 24 días desde las elecciones. El lento recuento de las elecciones presidenciales estuvo marcado por la polémica ya que hubo fallos técnicos y tuvo que celebrarse un escrutinio especial debido a inconsistencias en miles de actas.

PERÚ, 2026.- Las elecciones generales peruanas del 13 de abril se han convertido en las más complejas de la historia reciente del país, según la propia Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. Problemas logísticos obligaron a ampliar el horario de votación y a permitir que un número reducido de mesas abriera al día siguiente, en una decisión sin precedentes.

Keiko Fujimori lideró la primera vuelta con el 17 % de los votos, pero el segundo puesto -que determina su rival en la segunda vuelta del 7 de junio- está en disputa entre el izquierdista Roberto Sánchez y el ultraderechista Rafael López Aliaga, separados por escasos votos. El lento recuento ha generado acusaciones de fraude por parte de López Aliaga. EFE

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