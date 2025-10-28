Perú señala la ideologización en Sistema Interamericano de Derechos humanos

Lima, 28 oct (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, afirmó este martes que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) no funciona como debería y subrayó que hay una «clara ideologización» en las decisiones del mismo, aunque indicó que el país andino no quiere pelearse con nadie.

El SIDH representa el conjunto de normas e instituciones dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA) y está compuesto principalmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

«Hay que dejar muy claro en algo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no está funcionando como debería funcionar. Hay una clara ideologización de las decisiones», dijo Hugo de Zela en una entrevista en la emisora local RPP.

Además, afirmó que existe «una falta de adecuación del funcionamiento del sistema a la realidad actual», por lo que es necesario «hacer un análisis muy a fondo, identificar aspectos específicos en los cuales se debe mejorar y trabajar para que el sistema sea una ayuda para los países y un aspecto complementario a las decisiones que se toman a nivel nacional».

«Nosotros no tenemos interés ni intención de pelearnos con nadie, sino de que en el Perú hay un pleno respeto a los derechos humanos y ojalá se pueda trabajar más en la promoción de los derechos humanos», añadió de Zela, que fue el representante de Perú ante la OEA del 2020 al 2021.

El canciller aclaró que el Gobierno de transición del presidente interino José Jerí no ha tratado la eventual salida de Perú de la CorteIDH, como llegó a dejar entrever hasta hace pocas semanas la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025), destituida el 9 de octubre. EFE

