Perú se adhiere al Compromiso Intergubernamental sobre la Tenencia de la Tierra

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Lima, 2 jun (EFE).- El Gobierno de Perú se adhirió al Compromiso Intergubernamental sobre la Tenencia de la Tierra (ILTC, en inglés), una iniciativa promovida en el marco de la Alianza de Líderes por los Bosques y el Clima (FCLP) que reúne a países comprometidos con detener y revertir la pérdida de bosques al 2030.

La adhesión se produjo formalmente el pasado 26 de mayo, según comunicó este martes el Ministerio de Ambiente, que calificó este paso como un fortalecimiento del compromiso del país con la conservación de bosques, el reconocimiento del rol de los pueblos indígenas en la protección de estos y la gobernanza territorial.

La adhesión al ILTC se enmarca en la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático y en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), que constituye un esfuerzo articulado entre los ministerios de Ambiente, Desarrollo Agrario y Riego, y Cultura.

De acuerdo al ministerio, esta adhesión también permitirá fortalecer la cooperación internacional, el intercambio de experiencias y el acceso a nuevas oportunidades de financiamiento climático.

Uno de los principales objetivos de este compromiso es fortalecer la seguridad jurídica y territorial de los pueblos indígenas, una prioridad para avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible con enfoque territorial, destacó la directora general de Cambio Climático y Desertificación del Ministerio del Ambiente, Jessica Moscoso.

«Nuestras políticas climáticas ya reconocen la importancia de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en la acción climática», dijo Moscoso.

«Queremos pasar a la acción y, para ello, estamos trabajando con los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego y de Cultura, y próximamente con los gobiernos regionales y organizaciones indígenas, en la elaboración de una hoja de ruta para implementar este compromiso”, añadió.

La Amazonía peruana alberga más de 68 millones de hectáreas de bosques, ecosistemas fundamentales para la regulación del clima y la conservación de la biodiversidad.

Asimismo, constituye el territorio de aproximadamente 51 pueblos indígenas, cuyos conocimientos y prácticas contribuyen a la protección de estos espacios naturales. EFE

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