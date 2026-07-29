Perú soportará temperaturas de hasta 36 grados Celsius en el invierno por el Niño costero

Compartir

3 minutos

Lima, 29 jul (EFE).- El territorio de Perú podría soportar en los próximos días temperaturas de hasta 36 grados centígrados (° C), a pesar de que el país se encuentra en pleno invierno austral y cuando se anuncia el inminente impacto de los fenómenos climáticos de El Niño Costero y el Niño en el Pacífico ecuatorial.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso de nivel de peligro «extremo» del 30 de julio al 1 de agosto, en el que señaló que se prevén temperaturas máximas de entre 30° C y 36° C en la costa norte.

Las temperaturas máximas variarán entre 24° C y 30° C en la costa central y entre 23° C y 30° C en la costa sur, agregó el reporte.

El aviso meteorológico señaló que también se esperan temperaturas máximas entre 18° C y 32° C en la sierra norte, entre 14° C y 28° C en la sierra central y entre 13° C y 29° C en la sierra sur.

«Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de radiación UV (ultravioleta) y ráfagas de viento», indicó el organismo -en la red social X-.

La alerta comprende a las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

El Senamhi ya advirtió la semana pasada -en un comunicado- que el invierno de este año en Perú «presentará temperaturas del aire muy por encima de sus valores normales en la costa, por efecto de El Niño Costero».

La entidad agregó que la estación se caracterizará «por temperaturas del aire por encima de lo normal» de hasta más de 5° C en promedio «en gran parte de la costa peruana, en especial en la costa norte y centro, debido a la persistencia de aguas cálidas frente al litoral peruano por El Niño Costero».

En el caso de Lima, el Senamhi sostuvo que las temperaturas pueden situarse «muy por encima de sus valores normales», con una mayor frecuencia de brillo solar, aunque se mantendrán características propias del invierno como neblinas y lloviznas durante las noches y primeras horas de la mañana.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (Enfen) en Perú informó en su más reciente reporte que no descarta que el país afronte un fenómeno de El Niño Costero de una «magnitud extraordinaria» que se prolongue hasta abril de 2027.

En ese sentido, la Comisión mantuvo el estado de «alerta de El Niño Costero», con la probabilidad de que el evento «continúe de magnitud fuerte», aunque remarcó que «no se descarta la magnitud extraordinaria, hacia finales de 2026».

En cuanto al impacto del fenómeno de El Niño en el Pacífico ecuatorial central, el organismo señaló que este podría extenderse hasta abril de 2027, con una magnitud «muy fuerte» en noviembre y diciembre de 2026.

La Comisión añadió que durante el próximo verano, entre diciembre de 2026 y marzo de 2027, «es más probable que el evento alcance una magnitud fuerte».

El Niño Costero se caracteriza por un inusitado incremento de la temperatura del mar del litoral de Perú y Ecuador que causa lluvias torrenciales en la costa, mientras que El Niño mantiene una mayor temperatura del mar en el centro ecuatorial del océano Pacífico, con ondas que llegan hasta la costa de Sudamérica y pueden intensificar el primer fenómeno. EFE

dub/jrg