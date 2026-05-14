Perú subastará 55 inmuebles de la petrolera estatal desde julio próximo

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Lima, 14 may (EFE).- Perú promocionará y subastará desde julio próximo 55 inmuebles y terrenos de la empresa estatal Petroperú como parte de las «medidas de optimización y austeridad» que buscan fortalecer la sostenibilidad de la petrolera, informaron este jueves fuentes oficiales.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) señaló en un comunicado que se trata de «activos no estratégicos» que se ubican en las regiones de Áncash, Lima, Piura, Pasco, Lambayeque y Tumbes.

«Hemos convocado la subasta de 55 activos no estratégicos de Petroperú, de acuerdo con el encargo recibido del Gobierno. Nosotros hemos seguido trabajando y en julio debemos comenzar a adjudicarlos», señaló el presidente de Proinversión, Luis Del Carpio.

Entre esos activos figuran inmuebles como la Casa Chimbote, en la costa de la región norteña de Áncash, y el antiguo Petrocentro Cañete, en el sur de la región de Lima, además de propiedades ubicadas en distritos y localidades de San Isidro, Piura, Pasco, Pimentel y Punta Sal.

La agencia estatal agregó que estas acciones se suman al plan de promoción definido en el marco de un decreto de urgencia que estableció mecanismos para reorganizar el patrimonio de Petroperú «y estructurar bloques que permitan incorporar inversión y gestión especializada».

El plan de promoción «diferencia claramente entre activos no estratégicos y activos estratégicos» de la empresa, ya que considera que los primeros «podrán ser transferidos para generar recursos y fortalecer la sostenibilidad financiera de Petroperú», mientras que los segundos, «como refinerías, terminales y lotes petroleros, no serán vendidos ni transferidos».

Proinversión precisó que, en estos casos, el objetivo es promover esquemas de participación privada para «incorporar capital, tecnología y gestión especializada que permitan fortalecer la operación de la empresa estatal».

«Petroperú está acostumbrado a relacionarse con el sector privado; eso fue parte de lo que la hizo crecer y obtener buenos contratos. Nosotros vamos a ayudar a que vuelva a ese nivel, con un trabajo técnico, transparente y orientado a resultados», remarcó Del Carpio.

El Gobierno de Perú aprobó esta semana solicitar a la banca internacional una línea de crédito de 2.000 millones de dólares a favor de Petroperú, para permitir que siga suministrando combustibles en la Amazonía del país, ya que abastece el 80 % de ese mercado local.

Al respecto, el primer ministro, Luis Arroyo, aseguró que el directorio de la empresa estatal deberá actuar con «rapidez y eficiencia» para superar las «constantes crisis financieras» de la compañía, aunque ratificó que Petroperú «es y seguirá siendo una empresa estatal».

La crisis financiera en la petrolera se aceleró en los últimos años con la modernización de la refinería de Talara por más de 5.500 millones de dólares, lo que llevó a que se plantearan medidas de reestructuración y reducción de costos en la empresa, que en 2025 reportó pérdidas acumuladas por 468 millones de dólares, que representaron el 54,5 % de su patrimonio, y una caída de ventas de 2,5 % respecto a 2024. EFE

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