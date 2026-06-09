Perú suma más de 60 conductores de autobuses asesinados desde inicio de año, según Policía

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Lima, 9 jun (EFE).- Un total de 64 conductores de transporte público fueron asesinados en lo que va del año por el crimen organizado, a raíz de casi un centenar de ataques de presuntos sicarios y extorsionadores, informó este martes el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola.

El jefe de la Policía declaró que han fallecido, en lo que va de estos últimos meses, un promedio de 64 chóferes de bus, y que se han esclarecido «la gran mayoría de estos, encontrándose los criminales donde deben estar, en las cárceles».

Arriola agregó, a la emisora RPP, que el número de ataques contra los trabajadores de transporte público es «por lo menos 95 atentados, entre detonaciones, dejar sobres con algunos cartuchos y otras formas más».

En ese sentido, el jefe policial indicó que el combate contra la criminalidad es «un trabajo del día a día, es una lucha constante, no hay que bajar la guardia y en eso estamos».

La Policía Nacional presentó este martes a cuatro ciudadanos venezolanos, detenidos por su presunta participación en el ataque contra la empresa de transportes Etupsa 73, que provocó la muerte del conductor Simón Gómez.

Los detenidos son vinculados por la Policía con la organización criminal ‘Los Occidentales’ y fueron capturados en un operativo realizado en dos inmuebles del distrito de San Martín de Porres, al noreste de la capital peruana.

El gremio de transporte público es uno de los más afectados por las bandas de extorsionadores y sicarios, principalmente en Lima y otras ciudades peruanas, y que han denunciado estar sometidos al pago de cupos para evitar los atentados contra su vida y la de los pasajeros.

Sin embargo, en las últimas semanas, los ataques se han intensificado con disparos a los vehículos en plena circulación, en los distritos del norte y sur de la ciudad, que son grabados por los delincuentes y compartidos en redes sociales para amedrentar a sus víctimas. EFE

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