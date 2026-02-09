Perú suscribe acuerdo con la UE para el despliegue de una misión de observación electoral

Lima, 9 feb (EFE).- El Gobierno de Perú suscribió este lunes un acuerdo con la Unión Europea (UE) para el despliegue de una misión de observación electoral (MOE) que seguirá el desarrollo de los comicios generales previstos para abril próximo en el país andino.

El acuerdo fue firmado en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, en el centro histórico de Lima, por el canciller Hugo de Zela y el embajador de la UE en Perú, Jonathan Hatwell, en presencia de los principales representantes de los organismos electorales peruanos.

Hatwell señaló que este «es un hito» que se concreta «en el marco de la asociación de largo plazo» entre la UE y Perú «como socios estratégicos» y por su «compromiso compartido con la democracia y también la voluntad de apoyar un proceso electoral transparente y creíble».

Tras enfatizar que la UE tiene «el máximo respeto por la independencia, el profesionalismo y las capacidades de los órganos electorales» de Perú, ratificó que el acuerdo «es una expresión más del compromiso de la Unión Europea con Perú».

A su turno, De Zela destacó «la presencia importante» de la misión para cumplir una labor que permitirá «fortalecer la confianza ciudadana y consolidar» los procesos electorales en Perú.

«Ratificamos el compromiso con la transparencia, seguridad e integridad del voto», sostuvo antes de decir que la UE «continúa haciendo esfuerzos para acompañar» los procesos electorales peruanos y destacar su «firme compromiso con la defensa y promoción de los valores democráticos».

Los detalles de la misión

La UE anunció el pasado viernes en un comunicado que, en respuesta a una invitación de las autoridades peruanas, desplegará una misión de observación electoral en Perú que tendrá como observadora jefe a la miembro italiana del Parlamento Europeo Annalisa Corrado.

La observadora jefa estará apoyada por diez expertos electorales que llegarán a Lima el 26 de febrero y permanecerán en el país durante todo el proceso electoral, incluida la posible segunda vuelta presidencial de junio próximo.

La misión será reforzada, además, por observadores de corto y largo plazo en todo el país y, al término de su tarea, emitirá un comunicado preliminar y presentará sus conclusiones preliminares dos días después de la jornada electoral.

Cuando haya concluido el proceso electoral, Corrado regresará a Perú para entregar un informe final a las autoridades con recomendaciones para mejorar la integridad y la eficacia de los futuros comicios y la democratización en general.

Las elecciones generales en Perú se celebrarán el 12 de abril para elegir a sus autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, entre ellos la Presidencia y sus dos Vicepresidencias, un Congreso con 130 diputados, un Senado con 60 integrantes y 5 representantes para el Parlamento Andino.

En caso de que ningún candidato presidencial obtenga la mitad más uno de los votos, el 7 de junio habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes presidenciales con más votos válidos. EFE

