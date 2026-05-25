Perú suscribe acuerdo para promover la inversión privada estadounidense

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(Actualiza con cifras sobre comercio e inversiones bilaterales)

Lima, 25 may (EFE).- Perú y Estados Unidos suscribieron un memorando de entendimiento que plantea fortalecer la colaboración bilateral para «promover, facilitar y movilizar» la inversión privada estadounidense hacia proyectos estratégicos en el país andino, informaron este lunes fuentes oficiales.

La «alianza estratégica» fue firmada por el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, y por el presidente ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) de Perú, Luis Del Carpio.

Proinversión detalló que tiene previsto colaborar con la Embajada de Estados Unidos para realizar actividades de promoción de inversiones bilaterales, intercambio de información sobre proyectos y oportunidades, desarrollo de seminarios, foros, reuniones empresariales, misiones institucionales y ruedas de negocios.

Estas actividades se realizarán «considerando el potencial existente para ampliar la inversión del sector privado estadounidense en proyectos de infraestructura, energía, logística, tecnología, minerales críticos, telecomunicaciones, entre otros», agregó.

Del Carpio sostuvo que el acuerdo «fortalece la confianza internacional» en Perú y «abre una nueva etapa de trabajo conjunto para atraer inversiones que se traduzcan en mejores servicios públicos, mayor competitividad regional y oportunidades concretas para más peruanos».

La Embajada de Estados Unidos destacó, por su parte, que a la ceremonia de suscripción del memorando asistió el primer ministro peruano, Luis Arroyo, y líderes de las principales cámaras empresariales del país.

«Perú es un socio clave para los Estados Unidos. Nuestra relación económica continúa fortaleciéndose, generando más comercio, más empleo y mayores oportunidades para ambos países», declaró el embajador Navarro.

Además, añadió que las empresas estadounidenses «están listas para seguir invirtiendo y haciendo negocios en el Perú».

Las últimas cifras sobre inversión extranjera directa en el país difundidas por Proinversión, con datos al cierre de 2024, señalaron que Estados Unidos tuvo una participación del 11 %, solo por detrás del Reino Unido, España y Chile, que alcanzaron el 18 %, 17 % y 12 %, respectivamente.

Por su parte, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo destacó el pasado 15 de mayo que Estados Unidos es el segundo socio comercial de Perú y las exportaciones al país norteamericano superaron en 2025 los 10.000 millones de dólares.

El comercio bilateral alcanzó, en total, los 20.000 millones de dólares, con un crecimiento de 8 % en relación al año anterior, una tendencia que se mantuvo durante el primer trimestre de 2026.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos sostiene que el tratado comercial vigente desde 2029 «continúa fortaleciendo los lazos económicos bilaterales» y que Perú mantiene «una amplia red global de tratados de libre comercio» y promueve «un ambicioso portafolio de proyectos de infraestructura», bajo la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP), por 70.000 millones de dólares para el período 2025-2026.

La firma del memorando se dio en el marco de la conmemoración del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre ambos países y, según destacó la delegación estadounidense, «refuerza la visión compartida de ambos países de construir un futuro de crecimiento y oportunidades para sus ciudadanos». EFE

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