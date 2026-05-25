Perú suscribe un memorando de entendimiento para promover la inversión de EE.UU.

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Lima, 25 may (EFE).- Perú y Estados Unidos han suscrito un memorando de entendimiento para fortalecer la colaboración bilateral a fin de «promover, facilitar y movilizar» la inversión privada estadounidense hacia proyectos estratégicos en el país andino, informaron este lunes fuentes oficiales.

La «alianza estratégica» fue firmada por el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, y el presidente ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) de Perú, Luis del Carpio.

En virtud de esta iniciativa, Proinversión colaborará con la Embajada de Estados Unidos para realizar actividades de promoción de inversiones bilaterales, intercambio de información sobre proyectos y oportunidades, desarrollo de seminarios, foros, reuniones empresariales, misiones institucionales y ruedas de negocios.

Del Carpio llamó la atención sobre «el potencial existente para ampliar la inversión del sector privado estadounidense en proyectos de infraestructura, energía, logística, tecnología, minerales críticos, telecomunicaciones, entre otros».

El acuerdo «fortalece la confianza internacional» en Perú y «abre una nueva etapa de trabajo conjunto para atraer inversiones que se traduzcan en mejores servicios públicos, mayor competitividad regional y oportunidades concretas para más peruanos», agregó el alto funcionario peruano.

«Perú es un socio clave para los Estados Unidos. Nuestra relación económica continúa fortaleciéndose, generando más comercio, más empleo y mayores oportunidades para ambos países», destacó por su parte el embajador Navarro.

Según datos de ProInversión, Estados Unidos concentraba el 11 % del saldo de inversión extranjera directa (IED) registrada en Perú al cierre de 2023, equivalente a unos US$ 3.300 millones en aportes de capital. No obstante, bajo la metodología estadounidense de inversión directa en el exterior, la cifra superaba los US$ 6.600 millones en 2023.

En comparación, la inversión directa acumulada de China en Perú se estima en unos US$ 27.900 millones a fines de 2023, alrededor del 22 % de la IED total, según el Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico.

Dentro de esa presencia destaca el megapuerto de Chancay, controlado mayoritariamente por COSCO Shipping Ports, con una primera fase de unos US$ 1.300-1.400 millones y un desarrollo total estimado en US$ 3.600 millones. EFE

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