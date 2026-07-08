Perú tiene «oportunidad muy importante» en explotación de uranio y litio, dicen expertos

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Lima, 8 jul (EFE).- Perú tiene una oportunidad muy importante en la explotación de los minerales críticos uranio y litio tanto por las reservas de ambos que pose el país andino como por su experiencia minera, indicaron expertos este miércoles durante la celebración en Lima del ‘Foro Internacional Uranio y Litio’, organizado por el Gobierno peruano.

«Perú tiene una oportunidad muy importante. Somos un país minero, gozamos de una experiencia que muy pocas geografías tienen. Sobre esa base, que es muy robusta, podemos construir capacidades en litio y uranio e incorporar las mejores prácticas internacionales», afirmó el miembro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Daniel Corbetto.

En este sentido, destacó que el país andino cuenta con importantes ventajas competitivas para posicionarse en la industria de los minerales críticos, gracias a la sólida experiencia desarrollada durante décadas en la actividad minera.

Sostuvo que la creciente demanda mundial de minerales críticos representa una oportunidad estratégica para Perú y la región, por lo que consideró fundamental continuar fortaleciendo la gobernanza del sector para aprovechar su potencial como motor de desarrollo económico y tecnológico.

Durante su conferencia ‘Gobernanza de los minerales críticos y la colaboración público-privada’ el especialista señaló que «el punto crítico» es el diálogo y la articulación entre el Estado, el sector privado, la academia y las comunidades para definir políticas públicas que promuevan el desarrollo sostenible del litio y el uranio.

Del mismo modo, el presidente del Capítulo Ingenieros de Minas del Colegio de Ingenieros de Perú, Jorge Soto Yen, el país andino debe actuar con rapidez para explorar sus reservas de estos minerales.

En el contexto geopolítico latinoamericano dijo que es preponderante el crecimiento de la energía nuclear y las nuevas tecnologías impulsan la demanda de minerales estratégicos, como el litio, que vienen siendo aprovechadas por Chile, Argentina y Bolivia, para «convertirse en protagonistas» a nivel global.

A este grupo se sumarían importantes hallazgos de recursos de litio en Perú que significarían el 15 % de las reservas mundiales, lo que sugiere la existencia de un «rectángulo de litio».

Detalló que el Estado peruano realizó en 2018 un estudio de prospección del potencial de litio, donde identificó altos contenidos de este mineral en rocas volcánicas en el sur del Perú y se estableció que regiones con potencial de litio son Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno y Cuzco.

En esa línea, sostuvo que el país necesita inversiones de capitales que deben darse en el menor tiempo posible, lo significa establecer políticas públicas mineras respecto a una exploración de litio y uranio. EFE

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