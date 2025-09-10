Perú tiene nuevos jugadores «para competir», afirma el seleccionador Óscar Ibáñez

Lima, 9 sep (EFE).- El seleccionador de Perú, Óscar Ibáñez, aseguró este martes que su combinado ha demostrado que tiene nuevos jugadores «para competir», e iniciar un proceso de recambio, tras haber quedado en el penúltimo lugar de la clasificación sudamericana al Mundial del 2026.

«A nosotros nos tocó un momento complicado, sabíamos que podía pasar esto, hoy la idea era terminar ganando», declaró Ibáñez tras el partido final de las eliminatorias, que la Bicolor perdió por 0-1 ante Paraguay en el Estadio Nacional de Lima.

El seleccionador, que se negó a comentar si dejará el cargo, tal como han comentado medios locales, resaltó que durante los últimos partidos han debutado siete nuevos jugadores con la camiseta nacional.

«No es poco, por ahí es una muestra de que hay, de repente no tanto como tienen otras selecciones, pero hay para competir», sostuvo tras resaltar que ante Paraguay ingresó el centrocampista Piero Cari, de 18 años.

Consideró, en ese sentido, que «los chicos nuevos, como Cari, deben aprovechar el momento y la experiencia, porque nadie les regaló nada, están acá porque podían jugar».

Ibáñez también dijo que se quedó con «bronca de haber perdido» el último partido de las eliminatorias ante Paraguay, pero consideró que Perú enfrentó «a una gran selección, que se defendió bien y aprovechó una de las dos ocasiones que tuvo» para anotar.

«Este es un proceso, hay que tener paciencia con los más jóvenes, con los que recién empiezan a estar en la selección», reiteró antes de agradecer a los convocados y pedirles que «se preparen para lo que viene» porque «tienen que demostrar que son jugadores de selección».

Perú perdió por primera vez en unas eliminatorias mundialistas frente a Paraguay en Lima y cerró su participación en el penúltimo lugar de la clasificación general, con 12 puntos, uno más que Chile, que ocupó el fondo de la tabla. EFE

