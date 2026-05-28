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Perú transfiere 6,8 millones de dólares para financiar histórico programa alimentario

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Lima, 28 may (EFE).- El Gobierno de Perú autorizó este jueves la transferencia de más de 23,3 millones de soles (6,8 millones de dólares) a gobiernos locales para financiar la atención que brinda el Programa del Vaso de Leche (PVL), una de las iniciativas sociales más antiguas del país, que brinda alimentación a ciudadanos en pobreza y pobreza extrema.

La medida fue oficializada mediante un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, con las firmas del presidente de transición, José María Balcázar, y de los ministros de Desarrollo e Inclusión Social, Lily Vásquez, y de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña.

El decreto estableció que la transferencia se hará con cargo al presupuesto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y que los recursos no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales se ha establecido.

Al tratarse de una modificación presupuestaria excepcional, de acuerdo a lo establecido en las leyes peruanas, se debió aprobar mediante un decreto supremo refrendado por los ministros de Economía y Finanzas y de Desarrollo e Inclusión Social, a propuesta de este último.

El PVL es un programa estatal que ofrece una ración diaria de alimentos a unas tres millones de personas, principalmente niños, de la población considerada vulnerable y en condición económica precaria en el país, para lo cual cuenta con una fuerte participación activa de la comunidad.

Este programa, que fue creado en 1983 a partir de una iniciativa del entonces alcalde de Lima Alfonso Barrantes, actualmente es una de las pocas estrategias de apoyo social que tiene cobertura nacional, pues llega a los 1.834 municipios de provincias y distritos de Perú, según señalan fuentes oficiales. EFE

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