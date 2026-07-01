Perú tuvo inflación de 0,13 % en junio pasado y alcanzó variación interanual de 3,57 %

Compartir

3 minutos

Lima, 1 jul (EFE).- La inflación en Perú aumentó en 0,13 % durante junio pasado con respecto al mes anterior, con lo que acumuló un 3,57 % en los últimos doce meses, mientras que en la capital, Lima, que reúne a un tercio de la población del país, subió en 0,23 %, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El índice de precios al consumidor (IPC) nacional alcanzó, de esa manera, una variación acumulada desde inicios de año del 3,40 %.

El INEI señaló que el comportamiento de junio se explicó por el alza en muebles, artículos para el hogar (0,37 %), restaurantes y hoteles (0,34 %), alimentos y bebidas no alcohólicas (0,31 %), salud (0,14 %) y comunicaciones (0,14 %).

Además, en prendas de vestir y calzado (0,11 %), bienes y servicios diversos (0,10 %), alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,09 %), recreación y cultura (0,09 %) y educación (0,02 %).

Por el contrario, durante el mes bajaron los precios de bebidas alcohólicas y tabaco (0,07 %) y transporte (0,47 %).

Durante el sexto mes del año, el IPC al por mayor disminuyó en 0,96 % en comparación con el mes anterior, debido a la reducción de precios en productos nacionales, un resultado que fue atenuado por el alza en el sector de la pesca, aunque los productos importados también registraron menores precios.

Inflación de 0,23 % en Lima

Al referirse a la inflación en Lima, el INEI indicó que los precios subieron en 0,23 % durante junio, en comparación con el mes anterior, con lo que la capital peruana alcanzó una variación acumulada del 3,79 % al sexto mes del año y la anualizada llegó al 4,01 %.

El informe técnico señaló que las divisiones de consumo con mayor alza de precios fueron alimentos y bebidas no alcohólicas (0,67 %), muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria del hogar (0,48 %), restaurantes y hoteles (0,42%), salud (0,23 %), comunicaciones (0,19 %) y bienes y servicios diversos (0,17 %).

También se registró prendas de vestir y calzado (0,13 %), recreación y cultura (0,09 %), alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,03 %) y educación (0,02 %).

Por otra parte, bajaron de precio el transporte (0,46 %) y bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (0,10 %).

De los 586 productos que conforman la canasta familiar, en junio pasado subieron de precio 308, bajaron 127 y mantuvieron sus precios los otros 151.

El reporte agregó que en junio los precios al consumidor de Lima Metropolitana sin considerar alimentos y energía, denominada inflación subyacente, subió a 0,08 %. EFE

dub/fgg/cpy