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Perú y Bolivia quieren cerrar la Liga de Naciones Femenina con el sabor de un triunfo

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Lima, 8 jun (EFE).- La selección de Perú recibe a la de Bolivia en la última jornada de la Liga de Naciones Femenina de Sudamérica con la ambición de cerrar la serie con un triunfo que le permita llegar a los 11 puntos, si bien sus opciones de alcanzar la repesca para el Mundial son mínimas por la diferencia de goles.

El cuadro peruano llega a la última fecha del torneo con 8 puntos, al registrar dos triunfos, dos empates y tres derrotas, mientras que la Verde es colista con un único punto y su objetivo en territorio peruano será lograr una victoria para evitar quedarse con el casillero de victoria a cero.

Para este encuentro, el equipo peruano ha variado su sede y ha optado por llevar a las jugadores bolivianas al nivel del mar, tras haber ejercido de local durante el resto de partido sobre los 3.400 metros de altitud de la ciudad andina de Cusco.

Debido a que Bolivia está habituada a jugar encuentros a mayor altitud, Perú dispuso que este encuentro se juegue en el Estadio Miguel Grau, del Callao, la ciudad portuaria vecina a la capital Lima.

La pasada semana, Perú empató 1-1 en su visita ante Argentina, mientras que Bolivia cayó goleada por 0-8 contra Paraguay, lo que hizo que la selección boliviana acumule en esta serie únicamente dos goles a favor y 36 tantos en contra.

El partido estará dirigido por la árbitra colombiana Paula Fernández, asistida desde el VAR por su compatriota María Victoria Daza. EFE

fgg/mmr/hbr

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