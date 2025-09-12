The Swiss voice in the world since 1935

Perú y Chile celebrarán su primer Foro Binacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Lima, 12 sep (EFE).- Perú y Chile celebrarán su primer Foro Binacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en el contexto de la undécima edición del Foro Regional CTI de Tacna, la región de Perú limítrofe con Chile donde se encuentra el principal punto fronterizo entre ambos países.

El encuentro tendrá lugar entre los días 16 y 18 de septiembre con la participación de más de 20 instituciones públicas y privadas de ambos países y un programado enfocado en el desarrollo sostenible, el conocimiento, la tecnología y la innovación.

El foro, organizado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec) de Perú, en alianza con el Gobierno Regional de Tacna, buscará identificar necesidades y demandas regionales factibles de ser abordadas con soluciones desde la CTI.

Contará con la participación de instituciones homólogas chilenas como la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y el Gobierno Regional de Arica, la región chilena al otro lado de la frontera.

También estarán presentes universidades, institutos públicos de investigación e institutos de educación superior y empresas, como la Universidad de Tarapacá, de Chile; el Consejo regional de Decanos de colegios profesionales (Conrede) de Tacna, o la presencia de los colegios de ingenieros, arquitectos y médicos; así como la Cámara de Turismo.

La cita binacional abordará asuntos de interés para ambos países como ‘Los desafíos y oportunidades científicas y tecnológicas para el Manejo Integrado de Plagas en zonas áridas de la frontera Perú–Chile’ o ‘Las Iniciativas de Vinculación para Acelerar la Innovación (IVAI) en la fase I y fase II’. EFE

