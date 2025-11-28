Perú y Chile forman comité para afrontar situación migratoria en frontera, dice canciller

Lima, 28 nov (EFE).- Los gobiernos de Perú y Chile acordaron conformar un comité binacional para colaborar en la solución de la situación migratoria que se presenta en la frontera bilateral, donde decenas de personas intentan pasar hacia territorio peruano, informó este viernes el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.

El ministro declaró a periodistas que el comité se instalará el próximo lunes y que «la idea es tratar de resolver los problemas mediante la colaboración entre los dos países».

«Las coordinaciones que estamos haciendo son con el gobierno del presidente de Chile, Gabriel Boric, y es con ese gobierno que hemos hablado para cooperar y superar esta situación», remarcó De Zela.

Añadió que actualmente «la situación está controlada» y que esperan que «ya no haya interrupción del flujo en la carretera», tal como se presentó durante la mañana de este viernes en la autopista Panamericana Sur.

«Esta comisión, que comenzará a trabajar el lunes, va a tener este aspecto muy en cuenta», sostuvo.

De Zela ofreció estas declaraciones en el Palacio de Gobierno de Lima, luego de que el Ministerio de Exteriores informó que lideró una reunión en la que se analizó «la crisis migratoria que se está gestando» en la frontera del país con Chile.

Reunión extraordinaria del Consejo de Ministros

Poco antes, el presidente de transición de Perú, José Jerí, anunció que ha convocado a una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para declarar el estado de emergencia en las fronteras del país, lo que permitirá la intervención de las Fuerzas Armadas en su control y vigilancia.

De Zela confirmó que ese Consejo de Ministros se celebrará durante la tarde este viernes y dijo que su primera medida será aprobar el estado de emergencia en la región sureña de Tacna, fronteriza con Chile.

«Esta no es una decisión aislada, puesto que se planea declarar el estado de emergencia en toda la frontera, así que estamos empezando en Tacna», afirmó antes de ratificar que el gobierno peruano no permitirá la migración irregular.

«En eso hay una posición clara y firme del gobierno, no tenemos condiciones ni capacidades para recibir más migrantes, nuestras capacidades ya están colmadas», sostuvo.

Viaje a Tacna y coordinaciones con la ONU y OMI

El canciller también informó que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, viajará a Tacna para «supervisar las acciones en la frontera de manera directa y personal» y que las autoridades peruanas se han contactado con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

«Perú es un país respetuoso del derecho humanitario y, aplicando esas normas, evaluaremos caso por caso cualquier situación que se presente», aseguró.

Medios peruanos informaron este viernes que decenas de migrantes aparentemente irregulares en Chile habían bloqueado la carretera Panamericana Sur y el paso fronterizo, aunque luego los carabineros chilenos lograron que se permita el paso de vehículos, pero los manifestantes señalaron que volverían a cerrar la autopista si las autoridades peruanas siguen sin permitirles el avance hacia Perú. EFE

