Perú y Colombia ratifican el envío de embajadores tras la reunión de Fujimori con Restrepo

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Lima, 28 jul (EFE).- La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, y el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, ratificaron este martes en Lima la decisión de los gobiernos de sus países de restituir las relaciones diplomáticas plenas con el recíproco nombramiento de embajadores en Lima y Bogotá.

La decisión fue anunciada durante una reunión que Fujimori sostuvo junto a su canciller designado, Carlos Espá, con la misión enviada por el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, a la toma de mando de este martes en Perú.

En la cita, que se celebró en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el centro histórico de Lima, «se coincidió en la importancia de fortalecer la relación bilateral y elevar el nivel de representación en ambos países a través del nombramiento de embajadores», indicó la Cancillería peruana en la red social X.

Perú y Colombia acordaron en marzo de 2025 relanzar sus relaciones bilaterales, interrumpidas desde 2023 tras la destitución del presidente izquierdista Pedro Castillo y su reemplazo por la conservadora Dina Boluarte, pero desde entonces no habían concretado el envío de sus embajadores.

En ese momento la decisión fue anunciada tras una reunión privada entre el entonces canciller peruano Elmer Schialer y su par colombiana Laura Sarabia.

Las relaciones entre los dos países se enfriaron en marzo de 2023, cuando Lima retiró a su embajador en Bogotá por declaraciones del presidente Gustavo Petro que consideradó «injerencistas».

Petro rechazó en sus declaraciones que el exmandatario Castillo (2021-2022) hubiera intentado dar un golpe de Estado en diciembre de 2022, razón por la que fue destituido y luego condenado a 11 años y 5 meses de prisión, y tampoco reconoció a su sucesora, la vicepresidenta Dina Boluarte como mandataria peruana.

En agosto del año pasado, los gobiernos de ambos países ya señalaron que el restablecimiento de las relaciones bilaterales se iba a concretar con el nombramiento recíproco de embajadores. EFE

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