The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Perú y la UE abordan la implantación del reglamento de productos libres de deforestación

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Lima, 8 jun (EFE).- El Gobierno de Perú y la Unión Europea (UE) reafirmaron su compromiso de continuar trabajando en la implementación del Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR) durante una reunión orientada a revisar los avances alcanzados y los desafíos pendientes de cara a su entrada en vigor.

Este reglamento es una ley que obliga a los 27 países miembros de la UE a garantizar que ciertos productos básicos comercializados en su mercado no provengan de tierras deforestadas y demanda la implementación de mecanismos de debida diligencia a lo largo de la cadena de suministro.

El EUDR fue publicado el 31 de mayo de 2023 y establece requisitos para la comercialización de productos como cacao, café y palma aceitera, exigiendo a los países exportadores como Perú demostrar el origen legal de sus productos, la ausencia de deforestación en las zonas de producción y el cumplimiento de las normas nacionales.

Este lunes, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y la Unión Europea mantuvieron un encuentro en la sede del organismo europeo en Lima para compartir avances y desafíos del reglamento.

En la reunión estuvieron presentes el viceministro de Comercio Exterior, César Llona Silva, el viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario, Jorge Sáenz Rabanal, y el embajador de la Unión Europea en Perú, Jonathan Hatwell, quien destacó su disposición para seguir colaborando con Perú en el proceso de adecuación e implementación de la norma.

Asimismo, Hatwell reconoció los esfuerzos que está realizando el Gobierno peruano para fortalecer la trazabilidad, la sostenibilidad y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa europea, así como los avances en la articulación interinstitucional orientada a garantizar que las cadenas de suministro nacionales puedan adaptarse a las nuevas exigencias del mercado europeo.

La Unión Europea ratificó su voluntad de seguir acompañando estos esfuerzos, fortaleciendo los espacios de diálogo y cooperación técnica que permitan avanzar en la implementación del reglamento.

Por su parte, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera articulada hacia el cumplimiento de la normativa europea, contribuyendo así a la competitividad de las exportaciones peruanas y al desarrollo sostenible del país.

Durante la reunión, se coincidió en la importancia del desarrollo y fortalecimiento de actividades de capacitación y asistencia técnica dirigidas a los distintos actores de las cadenas productivas, con el fin de asegurar una comprensión adecuada de los requisitos del reglamento EUDR y facilitar su cumplimiento. EFE

pbc/fgg/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR