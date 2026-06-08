Perú y la UE abordan la implantación del reglamento de productos libres de deforestación

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Lima, 8 jun (EFE).- El Gobierno de Perú y la Unión Europea (UE) reafirmaron su compromiso de continuar trabajando en la implementación del Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR) durante una reunión orientada a revisar los avances alcanzados y los desafíos pendientes de cara a su entrada en vigor.

Este reglamento es una ley que obliga a los 27 países miembros de la UE a garantizar que ciertos productos básicos comercializados en su mercado no provengan de tierras deforestadas y demanda la implementación de mecanismos de debida diligencia a lo largo de la cadena de suministro.

El EUDR fue publicado el 31 de mayo de 2023 y establece requisitos para la comercialización de productos como cacao, café y palma aceitera, exigiendo a los países exportadores como Perú demostrar el origen legal de sus productos, la ausencia de deforestación en las zonas de producción y el cumplimiento de las normas nacionales.

Este lunes, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y la Unión Europea mantuvieron un encuentro en la sede del organismo europeo en Lima para compartir avances y desafíos del reglamento.

En la reunión estuvieron presentes el viceministro de Comercio Exterior, César Llona Silva, el viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario, Jorge Sáenz Rabanal, y el embajador de la Unión Europea en Perú, Jonathan Hatwell, quien destacó su disposición para seguir colaborando con Perú en el proceso de adecuación e implementación de la norma.

Asimismo, Hatwell reconoció los esfuerzos que está realizando el Gobierno peruano para fortalecer la trazabilidad, la sostenibilidad y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa europea, así como los avances en la articulación interinstitucional orientada a garantizar que las cadenas de suministro nacionales puedan adaptarse a las nuevas exigencias del mercado europeo.

La Unión Europea ratificó su voluntad de seguir acompañando estos esfuerzos, fortaleciendo los espacios de diálogo y cooperación técnica que permitan avanzar en la implementación del reglamento.

Por su parte, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera articulada hacia el cumplimiento de la normativa europea, contribuyendo así a la competitividad de las exportaciones peruanas y al desarrollo sostenible del país.

Durante la reunión, se coincidió en la importancia del desarrollo y fortalecimiento de actividades de capacitación y asistencia técnica dirigidas a los distintos actores de las cadenas productivas, con el fin de asegurar una comprensión adecuada de los requisitos del reglamento EUDR y facilitar su cumplimiento. EFE

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