Perú y Reino Unido fortalecerán trabajo conjunto contra el crimen organizado trasnacional

3 minutos

Lima, 19 ago (EFE).- Los gobiernos de Perú y Reino Unido acordaron este martes fortalecer el trabajo conjunto en la lucha contra el crimen organizado trasnacional y grave, mediante la cooperación en inteligencia y seguridad portuaria, durante una visita de la ministra para el Desarrollo Internacional, América Latina y el Caribe del Reino Unido, la baronesa Jennifer Chapman.

La cancillería peruana informó que ambos Estados tienen una larga trayectoria de cooperación en la lucha contra el crimen organizado, la cual ha dado lugar, a lo largo de los años, a un apoyo concreto y sustancial en materia de tecnología, equipamiento y capacitación especializada.

En tal sentido, Chapman y el canciller peruano, Elmer Schialer, coincidieron en la intención de dirigir sus esfuerzos a varios objetivos, en el marco de los recursos disponibles de cada Estado, entre los que figuran el intercambio de inteligencia e información detallada y actualizada sobre grupos de crimen organizado trasnacional.

De igual forma, el intercambio sobre buenas prácticas y acciones concretas en la lucha contra este flagelo, tales como capacitación conjunta, mentoría especializada y actividades operativas coordinadas.

Igualmente, acordaron continuar fortaleciendo la seguridad portuaria para luchar contra el tráfico ilícito de drogas por vía marítima, a través del intercambio de perfiles de riesgo, datos y lecciones aprendidas sobre métodos de interdicción, que incluyen técnicas de ocultamiento y tendencias, la dotación de sistemas y equipos tecnológicos y capacitación de los agentes del orden para mejorar el control de los contenedores que salen del Perú.

En forma similar, coincidieron en promover la cooperación en la lucha contra los delitos ambientales incluyendo la minería ilegal y su afectación a las poblaciones locales y comunidades indígenas.

Esta acción se realizará por medio de la provisión de asistencia técnica y tecnológica a los esfuerzos desplegados por el Perú en el combate a los grupos del crimen organizado trasnacional.

Además, Chapman y Schialer decidieron impulsar acciones de cooperación para prevenir los flujos financieros ilícitos y la corrupción, que son «facilitadores» del crimen organizado trasnacional, a través de capacitaciones especializadas y asistencia técnica.

De igual manera, acordaron profundizar la cooperación existente para el fortalecimiento de las capacidades de los administradores de justicia en materia de investigaciones orientadas a desarticular grupos de crimen organizado trasnacional.

Ambas autoridades expresaron su decisión de iniciar negociaciones para suscribir un acuerdo para fortalecer la cooperación bilateral en materia de lucha contra el crimen organizado trasnacional.

En el marco de su visita, Chapman acudió el lunes a la inauguración de una Escuela Bicentenario, junto a la mandataria peruana, Dina Boluarte, construida mediante un acuerdo entre ambos gobiernos, y este martes entregó una donación de vehículos y equipos al ministerio del Interior para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.EFE

