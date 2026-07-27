Perú y Venezuela acuerdan la «reanudación» de sus relaciones bilaterales, rotas en 2024

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Perú y Venezuela acordaron iniciar un «proceso progresivo» de «reanudación» de sus relaciones diplomáticas, rotas en 2024 luego de que el gobierno peruano calificara de «fraude» la reelección de Nicolás Maduro, informaron este viernes ambas cancillerías.

«En una primera etapa, ambos países han acordado reactivar las relaciones consulares, como paso inicial hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales», señalaron en un comunicado conjunto.

Después de Colombia, Perú es el mayor receptor de migrantes venezolanos. Más de 1,6 millones viven en el país andino.

El acercamiento diplomático ocurre cuatro días antes de un cambio de gobierno en Perú.

La derechista Keiko Fujimori relevará al presidente interino José María Balcázar el próximo 28 de julio.

«Esta firme voluntad de cooperación e integración entre nuestros países se sustenta en los históricos lazos de amistad y solidaridad latinoamericana que han unido al Perú y Venezuela», agregó el comunicado.

La exvicepresidenta Delcy Rodríguez gobierna Venezuela bajo fuertes presiones de Washington, tras la caída de Maduro en una operación militar estadounidense en enero.

«Venezuela debe estar inserta en el relacionamiento internacional desde la diplomacia bolivariana de paz», reaccionó la mandataria durante un acto militar la tarde del viernes.

En julio de 2024 el gobierno del entonces mandatario Maduro rompió relaciones con Perú luego de que el canciller peruano considerara que hubo un «fraude» en su cuestionada reelección.

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