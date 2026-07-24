Perú y Venezuela inician el proceso para recuperar sus relaciones bilaterales

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Lima, 24 jul (EFE).- Los gobiernos de Perú y de Venezuela decidieron iniciar «un proceso progresivo de reanudación integral de las relaciones bilaterales», después de que estas se rompieran hace dos años, según anunció este viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú en un comunicado.

El anuncio de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela llega en pleno traspaso del gobierno que asumirá desde el próximo martes la derechista Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), a quien la líder antichavista María Corina Machado respaldó en su cuarta candidatura presidencial.

La Cancillería peruana informó que, en una primera etapa, ambos países han acordado reactivar las relaciones consulares, como paso inicial «hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales y con el propósito inmediato de asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países hermanos».

El 30 de julio de 2024, el Gobierno de Venezuela cerró sus consulados en Perú y rompió toda relación después de que Perú reconociese al opositor Edmundo González Urrutia como el presidente electo del país caribeño frente al ahora encarcelado Nicolás Maduro. EFE

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