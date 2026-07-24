Percepción de inseguridad en México baja al 59,8 % en el segundo trimestre de 2026

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Ciudad de México, 24 jul (EFE).- La percepción de inseguridad de los mexicanos descendió al 59,8 % en el segundo trimestre de 2026, un nivel 3,4 % menor al 63,2 % que se reportó en el mismo periodo de 2025 y tras una caída del 48 % en los homicidios durante los primeros 19 meses del Gobierno de la presidencia de Claudia Sheinbaum.

Esto significa que seis de cada diez habitantes de más de 18 años consideraron inseguro vivir en su ciudad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que reveló este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“En diciembre de 2025 llegamos a 63,8 % (de percepción) en promedio. Y ahora en junio de 2026 baja a 59,8 %, es decir, 4 % menos. Y ya por lo menos son cuatro meses, seis meses de tendencia a la baja”, señaló la presidenta durante su conferencia de prensa matutina desde el central estado de Morelos.

El resultado de abril a junio es menor al 61,5 % de enero a marzo y también menor al 63,8 % que se registro de octubre a diciembre de 2025, al 63 % de julio a septiembre, pero supera al 59,1 % de octubre a diciembre de 2023, cuando alcanzó su menor nivel desde que hay registro, apuntó el instituto autónomo en su reporte.

La percepción de inseguridad ha crecido desde 2023 pese a que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el promedio diario de asesinatos descendió a 51,4 en marzo frente a los 86,9 de septiembre de 2024, último mes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), lo que implica 35 homicidios menos por día.

De acuerdo con datos del Gobierno mexicano, los homicidios cayeron un 48 % en los primeros 19 meses de la presidencia de Sheinbaum, periodo en el que van más de 59.500 detenidos por delitos de alto impacto y casi 500 toneladas de droga han sido confiscadas.

La estadística del Inegi exhibió una persistente brecha de género, con el 65,6 % de las mujeres que reportaron inseguridad frente al 52,6 % de los hombres.

Las ciudades más inseguras de México

La ciudad con mayor incremento de percepción de inseguridad fue San Pedro Garza García, el municipio más rico de México, en el estado de Nuevo León, que pasó de 4,4 % a 10,6 %.

Le siguen Los Mochis (21,1 % %), en Sinaloa; y Apodaca (33,4 %), en Nuevo León.

En contraste, la ciudad con mayor reducción en la percepción de inseguridad fue Ciudad Nezahualcóyotl, en el central Estado de México, que pasó de 55,5 % a 41,3 %, le siguió Nuevo Laredo (26,5 %), en Tamaulipas y Zapopan (54,1 %) en Jalisco. EFE

csr/cpy

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