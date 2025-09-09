Periodismo oficialista cubano califica a Rubio de «mentiroso, engendro y arrogante»

The Swiss voice in the world since 1935

La Habana, 9 sep (EFE).- Varios periodistas e intelectuales afines al Gobierno cubano calificaron este martes en La Habana al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de “mentiroso, engendro y arrogante”, mientras le acusaron de tener una “obsesión enfermiza” contra Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Los calificativos contra el exsenador republicano, de ascendencia cubana, están recogidos en el libro ‘Rubio. Un mitómano incontrolable’, presentado en el Centro de Prensa Internacional de la Cancillería cubana y al que asistieron periodistas, investigadores, intelectuales y diplomáticos de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, entre otros.

El autor del volumen, el periodista oficialista cubano e investigador Hedelberto López sentenció que “este personaje (Rubio) es un engendro de la política norteamericana contra Cuba”.

“Lo que tiene contra Venezuela, Nicaragua y Cuba es enfermizo, tanto que llegó a decir que las misiones médicas cubanas en el exterior eran esclavistas”, aseguró el autor de títulos como ‘Miami, dinero sucio’.

En tanto, el exespía cubano René González, señaló que Rubio es “un sujeto arrogante, portador de un odio hacia el pueblo cubano, un oportunista e hipócrita”.

El libro versa sobre los orígenes cubanos de Rubio y su desempeño en la política estadounidense, a través de investigaciones, entrevistas y publicaciones de prensa que el autor recabó durante varios viajes a Estados Unidos.

Desde que asumió el cargo de Secretario de Estado este año, bajo el segundo mandato del republicano Donald Trump, Rubio ha mantenido críticas contra Gobiernos como el de La Habana, Caracas y Managua. Los acusó en una ocasión de ser “enemigos de la humanidad”. EFE

