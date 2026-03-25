Periodista de NBC pide «hacer lo correcto» y dar información sobre su madre desaparecida

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Los Ángeles, 25 mar (EFE).- La periodista de la cadena estadounidense NBC Savannah Guthrie ha pedido en su primera entrevista desde que su madre, Nancy Guthrie, desapareció de su hogar en Arizona, que alguien haga “lo correcto” y ayude a dar con el paradero de la mujer de 84 años con serios problemas de salud.

El programa ‘Today’ de NBC emitió este miércoles un fragmento de la entrevista que Guthrie concedió a su compañera Hoda Kotb para hablar sobre los momentos de “agonía” que sufre la familia, después del presunto secuestro de su madre en su hogar en las afueras de Tucson (Arizona).

“Alguien tiene que hacer lo correcto”, dijo Guthrie entre lágrimas. “Estamos sufriendo una agonía. Es insoportable. Y pensar en todo lo que ella ha pasado… me imagino su terror”, agregó la copresentadora del programa ‘Today’.

La entrevista, que se transmitirá por completo este jueves y viernes, se realizó en la casa de la madre de la periodista, donde fue vista por última vez la noche del 31 de enero.

La familia ofreció un millón de dólares de recompensa por información que ayude a encontrar a la madre, que tiene problemas de salud y un marcapasos.

El FBI ha ofrecido 100.000 dólares por pistas que ayuden a dar con el paradero de la mujer o la captura de los responsables de su desaparición.

Las autoridades creen que a Nancy Guthrie, posiblemente, la raptaron de su casa durante la madrugada del 1 de febrero, pero aún está considerada desaparecida porque, aunque la hayan secuestrado, sigue sin conocerse su paradero, si está viva o si permanece con sus presuntos captores.

NBC aún no ha anunciado una fecha de regreso para Guthrie a ‘Today’. Sin embargo, una persona cercana al programa comentó que prevén que regrese en algún momento de abril, según informó CNN. EFE

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