Periodista denuncia que el alcalde de Lima ha exhortado a asesinarlo, tras años de acoso

3 minutos

Lima, 12 sep (EFE).- El reputado periodista de investigación peruano Gustavo Gorriti denunció este viernes que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha hecho un llamamiento para «eliminarlo» en un acto público, después de acosarlo durante muchos años.

«Yo soy la persona a la que López Aliaga exhortó eliminar», afirmó Gorriti en la columna que publicó en IDL Reporteros, el portal digital que dirige desde 2009.

El experimentado reportero recordó que el actual alcalde del partido ultraconservador Renovación Popular lo vinculó a un presunto «terrorismo urbano» que debe ser procesado por un tribunal militar, y dijo que a Gorriti «hay que cargárselo, de una vez, al caballero».

Gorriti añadió que la noticia, que generó el rechazo de gremios de prensa peruanos y extranjeros, no le sorprendió porque desde hace algunos años, «López Aliaga ha desarrollado una fijación aparentemente psicótica en mí».

Esa supuesta fijación se ha traducido en tratar de destruirlo con «campaña tras campaña de desinformación, de hostigamiento de matones callejeros, en avalanchas acumuladas de mentiras que intentan presentarme como el titiritero que maneja instituciones, que dispone nombramientos, que extorsiona, que dispone encarcelamiento y liberaciones», detalló.

El precandidato presidencial para los comicios del 2026 «ha azuzado campañas de calumnias, de hostigamiento, de descabelladas acusaciones fiscales, de constante y calumnioso descrédito», señaló Gorriti.

Estas campañas arreciaron cuando el periodista sufrió de cáncer, entre 2023 y 2024, y fue víctima de una de las mayores campañas de desinformación y descrédito que hayan ocurrido en Latinoamérica, expresó.

El director de IDL-Reporteros aseguró que esa campaña no ha logrado su desmoronamiento psicológico y legal, pero que «ese llamado al asesinato» sí es un peligro real.

«Es una exhortación que cualquier otro desequilibrado o cualquier sicario puede interpretar como un contrato abierto de un personaje poderoso y con privilegio de impunidad», manifestó en su editorial.

Gorriti añadió que «no sabemos quién o quiénes serían los presuntos sicarios», pero «sabemos muy bien quién sería el autor intelectual».

Asimismo, el periodista planteó sus dudas de que el Gobierno de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, como aliado de López Aliaga, realice alguna investigación sobre esta exhortación a eliminarlo.

En ese sentido, el comunicador dijo que trabajará «con mayor empeño» en el periodismo de investigación para sacar a luz «la verdad de los hechos del miasmático pantanal de mentiras» en el que se ha sumido gran parte del discurso político peruano.

Ante la amenaza real, Gorriti afirmó que estará «razonablemente alerta», «aprestado y listo» para defenderse «con energía si se presenta el caso».

«Si soy atacado me defenderé con toda la fuerza y la energía que mis viejos pero entendidos huesos sepan convocar», expresó.

El pasado miércoles, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló que expresiones como las de López Aliaga «constituyen una incitación al odio y ponen en grave riesgo la seguridad personal de un periodista reconocido internacionalmente por su trabajo de investigación contra la corrupción».

El organismo recordó que Gorriti «ha sido blanco de amenazas, hostigamiento y campañas de difamación» desde 2019, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares en 2023 porque «enfrentaba un alto riesgo».EFE

