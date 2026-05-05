Periodista francés encarcelado en Argelia da primer paso para eventual gracia presidencial

4 minutos

(Actualiza con declaraciones de familiares y su empleador en So Foot)

París, 5 may (EFE).- El periodista francés Christophe Gleizes, condenado a siete años de prisión en Argelia por apología del terrorismo, decidió retirar su recurso de casación para abrir la puerta a una eventual gracia por parte del presidente argelino, Abdelmayid Tebún, anunció este martes su familia en París.

«Tomamos decisión de que Christophe retire su recurso de casación», declaró su madre, Sylvie Godard, en la emisora France Inter, donde explicó que el periodista deportivo «se encomienda totalmente a la clemencia del presidente Tebún».

Esa decisión, que se llevó a cabo a mediados del pasado marzo, es «un acto muy fuerte y simbólico», aseguró.

Especializado en información sobre fútbol, Gleizes, de 37 años, fue arrestado a mediados de 2024 cuando se había desplazado a Argelia para efectuar varios reportajes, entre ellos uno sobre el club de Tizi Ouzou, cuyo presidente es también una figura destacada del berberista Movimiento por la Autodeterminación de la Cabilia, grupo considerado terrorista por Argel.

El colaborador de las publicaciones So Foot y Society fue condenado en junio de 2025 por un tribunal de primera instancia a siete años de prisión por «apología del terrorismo», pena confirmada el 3 de diciembre de 2025 por el Tribunal de Apelación en Argelia, tras la cual presentó un recurso de casación para obtener un nuevo juicio.

«El mensaje ahora es apelar a la clemencia del presidente Tebún», afirmó el padrastro del periodista, Francis Godard, también a la emisora France Inter.

Godard enmarcó la situación de su hijastro en el actual contexto de tensiones entre Francia y Argelia desde que en 2024 el presidente francés, Emmanuel Macron, reconociese la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.

No obstante, en una rueda de prensa celebrada tras la entrevista radiofónica en la sede de la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF), el familiar del periodista aseguró que el ambiente entre los países ha mejorado desde la visita a Argelia hace dos meses del ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, quien reemplazó a finales de 2025 a Bruno Retailleau, conocido por sus duras posiciones contra Argel.

«Hemos notado un cambio positivo en las relaciones entre Francia y Argelia. El ambiente tenso que reinaba empieza a mejorar hacia una mejor cooperación. Esto nos abre un nuevo horizonte», refirió.

Godard también comentó que la reciente visita a Argelia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, podría contribuir a que su hijastro sea liberado. El país magrebí está clasificado para el Mundial de fútbol que se celebra en cinco semanas en Estados Unidos, México y Canadá.

«Esperemos que lo liberen antes del inicio de la Copa del Mundo. No creo que un evento de ese calado pueda desarrollarse de manera serena teniendo a un periodista deportivo francés en la cárcel», incidió el padrastro, quien advirtió que si no hay una liberación en cinco semanas «darán al asunto una proyección aún más internacional».

«Hace 300 días que está en la cárcel, más 13 meses en los que estaba bloqueado en Argelia (desde la detención en mayo de 2024). Hace más de dos años que no puede abrazar a su madre, a su pareja», lamentó Franck Annesse, dueño de la revista So Foot.

Los familiares y allegados recordaron que el joven periodista encarcelado nunca tomó posiciones políticas en sus reportajes.

Por su parte, la madre del periodista aseguró que Gleizes se mantiene «fuerte» pese a su situación y que su actitud da fuerzas a la familia a seguir luchando por su liberación.

La familia le visitó el pasado 21 de abril en prisión.

Un caso que evoca al de Gleizes ha sido el reciente del escritor francoargelino Boualem Sansal, hoy con 81 años y enfermo de cáncer.

Sansal permaneció entre rejas en Argelia durante un año, entre noviembre de 2024 y 2025, tras haber sido condenado a cinco años de prisión por «atentar contra la unidad nacional» por unas declaraciones que dio en una entrevista sobre la historia de la soberanía marroquí.

El escritor logró un indulto por parte del presidente argelino gracias a la mediación de Alemania. EFE

cat-atc/cg