The Swiss voice in the world since 1935

Periodista gazatí asesinada a su hijo:»Cuando tengas una hija, llámala Mariam en mi honor»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 26 ago (EFE).- En lo que ya se ha convertido en un gesto habitual entre los periodistas gazatíes, la reportera Mariam Dagga dejó escrita una carta póstuma destinada a su hijo, a quien le pide que, cuando se case y tenga una hija, la llame como a ella.

«Cuando crezcas, te cases y tengas una hija, llámala Mariam en mi honor. Eres mi amor, mi corazón, mi apoyo, mi alma y mi hijo, del que estoy orgullosa», escribió la periodista en un cuaderno, texto del que se han echo eco sus compañeros.

Dagga, de 33 años, trabajaba como fotógrafa y reportera para la agencia norteamericana Associated Press, y de forma habitual enviaba sus historias (recientemente centradas en la hambruna) desde el Hospital Nasser, el único operativo en el sur y bombardeado ayer por el Ejército israelí en dos ocasiones.

Según AP, Dagga llevaba más de un año y medio sin ver a su hijo, de 13 años, y quien había sido evacuado a los Emiratos Árabes Unidos para vivir con su padre al comienzo de la ofensiva israelí contra Gaza.

«Quiero que me hagas sentir orgullosa por alcanzar el éxito y sobresalir, por demostrar quién eres y convertirte en un gran hombre de negocios, querido mío», continúa la misiva.

Junto a Dagga fueron asesinados ayer otras 19 personas, entre ellas otros cuatro periodistas. Algunos de los informadores trabajaban también para medios internacionales como Reuters y Al Jazeera. Las dos agencias, AP y Reuters, han pedido una investigación «inmediata» a Israel.

El Ejército israelí bombardeó primero el centro médico alrededor de las 10 de la mañana, desde donde el cámara de Reuters retransmitía en directo. Cuando paramédicos y otros periodistas se acercaron a socorrer a los heridos, el Ejército bombardeó una segunda vez, matando a los presentes. EFE

pms/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR