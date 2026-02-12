Periodista guatemalteco Zamora asiste a nueva audiencia con esperanza de salir de prisión

Ciudad de Guatemala, 12 feb (EFE).- El reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín asistió este jueves a una nueva audiencia judicial con la esperanza de salir de la prisión preventiva en la que se encuentra desde julio de 2022, proceso que ha sido criticado ampliamente por organizaciones sociales y de derechos humanos.

Zamora Marroquín indicó a periodistas antes de la audiencia que se encuentra con «expectativas moderadas» ya que «cualquier escenario es posible en Guatemala».

El periodista añadió que espera poder irse «a su casa» hoy mismo y dejar la cárcel del cuartel militar Mariscal Zavala, donde se encuentra desde hace tres años y medio por lavado de dinero y obstrucción de la justicia, cargos que no han sido probados en su contra.

La audiencia de este jueves tiene lugar en el Juzgado Segundo Penal del Organismo Judicial guatemalteco, donde el periodista se encuentra ya presente.

Hace una semana, Zamora Marroquín asistió a otra audiencia ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar su liberación, sin que a la fecha exista una deliberación al respecto.

La detención de Zamora Marroquín ha sido criticada ampliamente por organizaciones sociales y de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, que consideran que los cargos en su contra son «fabricados y espurios».

El arresto del periodista, ocurrido el 29 de julio de 2022, tuvo lugar cinco días después de lanzar fuertes señalamientos de corrupción en su medio, el extinto diario elPeriódico, contra el entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024) y sus colaboradores más cercanos.

Zamora Marroquín añadió que no está al tanto de los detalles de un nueva demanda en su contra por supuestamente criticar a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras Argueta, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea. EFE

