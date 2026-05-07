Periodista sudanés lleva un mes secuestrado por los paramilitares en Darfur, denuncia ONG

2 minutos

El Cairo, 7 may (EFE).- El periodista sudanés Adam Issac Minan lleva más de un mes bajo custodia del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en el estado occidental de Darfur del Norte, uno de los principales bastiones de los rebeldes en Sudán, denunció este jueves el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

La organización instó en un comunicado a las FAR a liberar «de inmediato» al periodista, «secuestrado por el grupo paramilitar el 5 de abril de 2026 en la ciudad de Kutum», de acuerdo con dos reporteros locales que contactaron con el CPJ bajo condición de anonimato «por temor a represalias».

Su desaparición «pone de manifiesto el ataque constante de las FAR contra la libertad de prensa y el clima de impunidad que rodea los ataques contra periodistas en Sudán», dijo en declaraciones recogidas en la nota la directora regional del CPJ, Sara Qudah.

Así, la responsable exigió al grupo paramilitar, que controla la totalidad de la vasta región occidental de Darfur, que revele «de inmediato» su paradero, además de garantizar su liberación y permitir que todos los reporteros de la zona «trabajen libremente sin temor a ser secuestrados».

Issac Minan es periodista de la Corporación Estatal de Radio y Televisión de Darfur del Norte, y colabora con otros medios como la plataforma digital Darfur24.

Según las fuentes consultadas por el CPJ, entre ellas un reportero que trabaja para el Sindicato de Periodistas de Sudán, fue detenido junto a su hermano en el marco de «una campaña más amplia contra la población civil».

Tras su arresto, fue trasladado a Al Fasher, la capital de Darfur del Norte, pero el sindicato expresó su preocupación por la posibilidad de que hubiera sido llevado a la infame prisión de Dagreis de Nyala, en Darfur del Sur y ciudad que actúa como la capital administrativa de las FAR en el país.

Hasta el momento, los paramilitares no se han pronunciado sobre el caso de Issac Minan, mientras que el CPJ afirmó haber contactado a las FAR para solicitar información sobre su paradero, pero no obtuvo respuesta.

La organización recordó que se desconoce el paradero de al menos ocho periodistas, entre ellos Muammar Ibrahim, secuestrado durante la toma de Al Fasher por parte de las FAR el 26 de octubre de 2025.

La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 entre el Ejército sudanés y las FAR. Ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y ha obligado a unas 14 millones a huir de sus hogares, lo que ha convertido al país en el escenario de la peor crisis humanitaria del planeta. EFE

cgs/mgr